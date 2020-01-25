Son Dakika › Güncel › Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:11 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda, AFAD ve UMKE'nin yanı sıra jandarma ekipleri de arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Jandarma Arama Kurtarma timleri de diğer unsurların desteğiyle "yaşama açılan jandarma tüneli" olarak adlandırılan galeri tekniğini kullanıyor.
Bu teknikle enkazın iç kısımlarına ve depremzedeye ulaşılmaya çalışılıyor.
Son Dakika Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk