Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda, AFAD ve UMKE'nin yanı sıra jandarma ekipleri de arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Jandarma Arama Kurtarma timleri de diğer unsurların desteğiyle "yaşama açılan jandarma tüneli" olarak adlandırılan galeri tekniğini kullanıyor.

Bu teknikle enkazın iç kısımlarına ve depremzedeye ulaşılmaya çalışılıyor.