Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika

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Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor (3)
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:47 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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