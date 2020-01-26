Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor (4) - Son Dakika

Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor (4)

45 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor (4)

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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