Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor (4) - Son Dakika

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Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor (4)
45 dakika önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:28 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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