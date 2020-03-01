Mustafa Reşit Akçay: "Ayakta durmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Reşit Akçay: 'Ayakta durmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz' - Son Dakika Spor

Mustafa Reşit Akçay: "Ayakta durmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz"

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında D.G.Sivasspor'a 3-0 mağlup olan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Ayakta durmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Mustafa Reşit Akçay:

Süper Lig'in 24. haftasında D.G. Sivasspor'a 3-0 mağlup olan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Ayakta durmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Skora bakıldığında aciz bir Ankaragücü anlaşılabilir ama takımımızdan biz çok memnunuz. Şu an saha duruşumuz ve yapılan mücadelenin kalitesi bizi gelecek müsabakalara daha iyi bakmaya zorluyor ve böyle düşünüyoruz. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Onların da sonuçta şampiyonluk yolunda bir mücadeleleri var. Umarım onlarda başarılı olur. Önümüzde Beşiktaş mücadelesi var. O da zor geçecek bir müsabaka. Ama ayakta durmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.


"Başarısızlık ve başarı bizim işimizin içinde var"


Başarı ve skorun ülke sporundaki birinci anlayış noktası olduğunun altını çizen Akçay, "Eğer skor kötü ise siz başarısızsınız. Bunu kabul etmelisiniz. Seyirciler, yöneticiler bunu böyle görür. Bu bir bakış açısı. Bu bir kültür. Almanya'da Nürnberg maçını seyrettim. Takım küme düştü. 52 bin seyirci alkışladı. Herkes mendil salladı. Merhaba dediler, bütün seyirciyi dolaştılar. Bu bir kültür. Küme düşmek ya da yenilmek çok affedersiniz namussuzluk değil ki... Böyle algılanması, böyle yükler verilmesi futbolumuzun gelişmesine de engel olan bir durum. Başarısızlık ve başarı bizim işimizin içinde var. Yönetim kuruluna bağlıyız. Yönetim kurulu bize 'Arkadaş bu iş bu kadar' derse saygıyla karşılarsın" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mustafa Reşit Akçay, MKE Ankaragücü, Sivasspor, Akçay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:14 Kaynak: İHA
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