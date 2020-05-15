Mustafa Reşit Akçay: Bazı oyuncuların korkusu arttı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Reşit Akçay: Bazı oyuncuların korkusu arttı! - Son Dakika Spor

Mustafa Reşit Akçay: Bazı oyuncuların korkusu arttı!

13 dakika önce

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 12 Haziran'da başlaması planlanan lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mustafa Reşit Akçay: Bazı oyuncuların korkusu arttı!, System.String[]

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 12 Haziran'da başlaması planlanan lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

Koronavirüs testlerinin ardından tesislerde çalışmalarına devam eden başkent ekibinde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Akçay, koronavirüs testleri pozitif çıkan takımlardan gelen haberlerden sonra, "Bizim gibi talihsiz olaylar yaşayan kulüplerimiz var. Kasımpaşa, Fenerbahçe, Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve daha önce de Galatasaray kulübümüz yaşadı. Hepsine geçmiş olsun dileyerek başlayalım. Bu bizim işimizin de riskleri diyelim. İyi başladık, artık psikolojik olarak bazı travmaları yavaş yavaş eritmeye çalışıyoruz" dedi.

"OYUNCULARIN KORKUSU ARTTI"

Mustafa Reşit Akçay, yaşanan olayların kendilerini zor duruma soktuğunu belirterek, "Bu olayların da duyulması endişeye neden oldu. Biraz daha yol almıştık, şimdi geriye dönüş gibi oldu. Psikolojik olarak bazı oyuncularımızın korkusu biraz daha arttı ama telafi etmeye çalışacağız. Gerekirse yardım alacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarını zaten kulüp olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunda da başarılı olacağız inşallah ve müsabakalara hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Mustafa Reşit Akçay, MKE Ankaragücü, Akçay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 11:04 

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