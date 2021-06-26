Mustafa Reşit Akçay'dan sevindiren haber; bilinci açıldı

TRABZON'da koronavirüs nedeniyle yaşadığı solunum yetmezliği sonucu Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde entübe edilen Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın (62) sağlık durumunda iyileşme yaşandı. Durumunun ağırlaşması nedeniyle uyutulan Akçay'ın bilincinin açıldığını belirten Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş, "Solunumu kendi kendine yetebilir duruma geldi. Sorun çıkmaması için tedbirliyiz ama ümidimiz daha fazla" dedi.

Bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Kocaelispor'da teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Reşit Akçay, geçirdiği koronavirüs sonrası evinde oksijen ve ilaç tedavisi görürken, 1 hafta önce solunum sıkıntısının artması nedeniyle, KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Akçay, 4 gün önce solunum sıkıntısının artması üzerine önce solunum cihazı ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlandı.