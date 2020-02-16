Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, maç sonunda açıklamalar yaptı.



Maçı değerlendiren Akçay, "Bir virajdı. Büyük bir camia ve büyük bir takıma karşı galip gelmek gelecek günlerle ilgili bizi motive edecek ve yakıt olacak. Özgüven açısından da çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti seyircimize armağan ediyoruz" dedi.



Akçay sözlerini, "Özellikle istasyonları kullanırken biraz aksaklık yaşadık ama direkt oyunu oynamak konusunda takım başarı gösterdi. Fenerbahçe'nin pasa ve baskıya yönelik oynaması, bizim o blokları kırıp arkaya sarkmamızı sağladı. Galibiyet güzel" ifadeleriyle sürdürdü.



Tecrübeli teknik adam son olarak "Akıllı oynadığımızı düşünüyorum, kazandık, mutluyum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." dedi.



