Mustafa Reşit Akçay: "Fenerbahçe'ye karşı akıllı oynadık, kazandık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Reşit Akçay: 'Fenerbahçe'ye karşı akıllı oynadık, kazandık' - Son Dakika Spor

Mustafa Reşit Akçay: "Fenerbahçe'ye karşı akıllı oynadık, kazandık"

55 dakika önce

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mustafa Reşit Akçay:

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, maç sonunda açıklamalar yaptı.


Maçı değerlendiren Akçay, "Bir virajdı. Büyük bir camia ve büyük bir takıma karşı galip gelmek gelecek günlerle ilgili bizi motive edecek ve yakıt olacak. Özgüven açısından da çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti seyircimize armağan ediyoruz" dedi.


Akçay sözlerini, "Özellikle istasyonları kullanırken biraz aksaklık yaşadık ama direkt oyunu oynamak konusunda takım başarı gösterdi. Fenerbahçe'nin pasa ve baskıya yönelik oynaması, bizim o blokları kırıp arkaya sarkmamızı sağladı. Galibiyet güzel" ifadeleriyle sürdürdü.


Tecrübeli teknik adam son olarak "Akıllı oynadığımızı düşünüyorum, kazandık, mutluyum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." dedi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:30 
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