Mustafa Reşit Akçay ilk idmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Reşit Akçay ilk idmanına çıktı - Son Dakika Spor

Mustafa Reşit Akçay ilk idmanına çıktı

6 saat önce

Başkent ekibi, ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mustafa Reşit Akçay ilk idmanına çıktı, System.String[]

Başkent ekibi, ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.


Mustafa Reşit Akçay, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:53 
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