Mustafa Reşit Akçay ilk yenilgisini tattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Reşit Akçay ilk yenilgisini tattı - Son Dakika Spor

Mustafa Reşit Akçay ilk yenilgisini tattı

7 saat önce

Sarı-lacivertli takım teknik direktör Akçay ile 20. haftada çıktığı ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, ardından deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti.

Mustafa Reşit Akçay ilk yenilgisini tattı, System.String[]

Sarı-lacivertli takım teknik direktör Akçay ile 20. haftada çıktığı ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, ardından deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti.


İç sahadaki Fenerbahçe maçından 2-1 galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve Akçay yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı.


Süper Lig'de bu sezon teknik direktörler Metin Diyadin ve Mustafa Kaplan ile çalışan MKE Ankaragücü, 27 Ocak'ta teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ı getirmişti.


Kötü gidişini sonlandırmak için transfer yasağını kaldıran sarı-lacivertli kulüp, ara transferin son günlerinde 15 transfer gerçekleştirmişti.


Kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 20 puanla 16. sırada yer alıyor.


Başkent temsilcisi, gelecek hafta, şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.


Mustafa Reşit Akçay, Yeni Malatyaspor, Akçay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:40 
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