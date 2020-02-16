Mustafa Reşit Akçay: Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Reşit Akçay: Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika Spor

Mustafa Reşit Akçay: Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız

6 saat önce

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Fenerbahçe'yi yenmiş olabiliriz, bunun vermiş olduğu hoşnutluğu yaşayacağız ama aklımız kaybolmayacak.

Mustafa Reşit Akçay: Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız, System.String[]
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, " Fenerbahçe'yi yenmiş olabiliriz, bunun vermiş olduğu hoşnutluğu yaşayacağız ama aklımız kaybolmayacak. Biz büyük Ankaragücü'nün bu ligde kalması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akçay, "Bizim için zor bir müsabakaydı. Can suyuna ihtiyacı olan bir takımız. Bu müsabaka bize gelecekle ilgili güzel şeyler, öğretiler, öz güven bıraktı" diye konuştu.

Mustafa Reşit Akçay, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti. Tabii büyük bir camia, takım. Ona karşı üstünlük sağlamak da kolay bir iş değildi. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Zaman zaman topu rakibe vererek, oynamalarına müsaade ettiğimiz anlar da oldu. Ama bu bizim direkt oyun yapabilmemiz, rakibin arkasındaki alanlara hızlı hareket edebilmemiz için gerekli olan koşullardan biriydi" diye konuştu.

"AYAKLARIMIZ YERE BASACAK"

Bu galibiyetin ligin seyrinde neler getireceğinin sorulması üzerine Akçay, "Bana baraj yükseldi gibi geliyor. 35 olarak düşündüğümüz barajın 37-38'e kadar çıkmasına neden olabilir. Akıllı gideceğiz, ayaklarımız yere basacak. Fenerbahçe'yi yenmiş olabiliriz, bunun vermiş olduğu hoşnutluğu yaşayacağız ama aklımız kaybolmayacak. Yukarısı bizim çok dikkat edeceğimiz bir yer değil. Biz büyük Ankaragücü'nün bu ligde kalması için elimizden geleni yapacağız. Kendimizle ilgilenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLERİ PROVOKE ETMEMELİYİZ"

Trabzonspor'la ilgili yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Akçay, "Ersun Yanal bana 'Bunlar olabilir' dedi. Sağ olsun çok nazikti. Meslektaş olarak birbirimizi anladığımızı fark ettik, sarıldık. Mevlana'nın güzel bir sözüyle bu konuyu kapatmak istiyorum; Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dün dündü cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Türk futbolu için de yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Bazı şeyleri çok provoke etmeden güzel şeylerin peşine gitmemiz gerekiyor. Ben ajandası olan bir adam değilim" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları


- Ankara
Mustafa Reşit Akçay, Fenerbahçe, Ankaragücü, Akçay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankaragücü - F.Bahçe maçı sonrası iki takım oyuncuları gerginlik yaşadı
Ersun Yanal'dan istifa sinyali: Fenerbahçe menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım Liverpool, Norwich'i 1-0 yendi ve Premier Lig'de galibiyet serisini 17 maça çıkardı Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı

Son Dakika Haberleri
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 06:14:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Reşit Akçay: Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]