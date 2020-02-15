Mustafa Reşit Akçay: "Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Reşit Akçay: 'Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti' - Son Dakika Spor

Mustafa Reşit Akçay: "Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti"

6 saat önce

ANKARA (İHA) – MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti.

Mustafa Reşit Akçay:

ANKARA (İHA) – MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti. Büyük bir camia ve bir takım. Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağlamak kolay değildir" dedi.


Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. 90 dakika sonunda 2-1'lik skorla maçı kazanan MKE Ankaragücü, aldığı galibiyetle maç fazlasıyla düşme hattından çıktı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Bizim için zor bir müsabakaydı. Ancak can suyuna ihtiyacı olan bir takımız. Bu müsabaka bize gelecekle ilgili güzel şeyler bıraktı. Sanıyorum rakibimizin bize yaptığı baskıların üzerine çıkarak, arkada yaptığı boş alanları iyi kullandık. Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti. Büyük bir camia ve bir takım. Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağlamak kolay değildir. Zaman zaman rakibe top vererek, rakibin oynamasına müsaade ettiğimiz anlar da oldu. Ama bu bizim direkt oyun yapabilmemiz için, rakibin arkasındaki alanlara hareket edebilmemiz için gerekli olan koşullardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.


"Akıllı gideceğiz, ayaklarımız yere basacak"


Kazanılan 3 puanla birlikte ligdeki durumu değerlendiren Akçay, "Şu anda puan yükseldi, baraj yükseldi. Kayseri'nin kazanması, bizim kazanmamız; 35 olarak düşündüğümüz barajın, belki de 37-38'e çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden dikkatliyiz. Önümüzdeki müsabakalardaki yarım puanına bile ihtiyacımız var. Akıllı gideceğiz, ayaklarımız yere basacak. Fenerbahçe'yi yenmiş olabiliriz. Bunun zevkini ve hoşnutluğu yaşayacağız. Ama aklımız kaybolmayacak. Büyük Ankaragücü'nün büyüklüğüne yakışır bir yerde kalması için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.


"Ben ajandası olan bir adam değilim"


Maç öncesi yayıncı kuruluşa verdiği, Trabzonspor ile ilgili demeçle ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'la görüştüğünü ifade eden Akçay, Mevlana'dan alıntı yaptığı bir cümleyle durumu özetledi. Türk futbolunda provokasyon yapılmaması gerekliliğine vurgu yapan Akçay, "Bunlar olabilir' dedi. Meslektaş olarak birbirimizi anladığımızı fark ettik. Sarıldık. Türk futbolunun içinde yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Bazı şeyleri çok provoke etmeden güzel şeylerin peşine gitmemiz gerekiyor. Ben ajandası olan bir adam değilim" dedi. - ANKARA

Mustafa Reşit Akçay, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Akçay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankaragücü maçında sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak
Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı Ankaragücü - F.Bahçe maçı sonrası iki takım oyuncuları gerginlik yaşadı Ersun Yanal'dan istifa sinyali: Fenerbahçe menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım

Son Dakika Haberleri
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 06:14:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Reşit Akçay: "Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]