ANKARA (İHA) – MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti. Büyük bir camia ve bir takım. Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağlamak kolay değildir" dedi.



Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. 90 dakika sonunda 2-1'lik skorla maçı kazanan MKE Ankaragücü, aldığı galibiyetle maç fazlasıyla düşme hattından çıktı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Bizim için zor bir müsabakaydı. Ancak can suyuna ihtiyacı olan bir takımız. Bu müsabaka bize gelecekle ilgili güzel şeyler bıraktı. Sanıyorum rakibimizin bize yaptığı baskıların üzerine çıkarak, arkada yaptığı boş alanları iyi kullandık. Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti. Büyük bir camia ve bir takım. Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağlamak kolay değildir. Zaman zaman rakibe top vererek, rakibin oynamasına müsaade ettiğimiz anlar da oldu. Ama bu bizim direkt oyun yapabilmemiz için, rakibin arkasındaki alanlara hareket edebilmemiz için gerekli olan koşullardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.



"Akıllı gideceğiz, ayaklarımız yere basacak"



Kazanılan 3 puanla birlikte ligdeki durumu değerlendiren Akçay, "Şu anda puan yükseldi, baraj yükseldi. Kayseri'nin kazanması, bizim kazanmamız; 35 olarak düşündüğümüz barajın, belki de 37-38'e çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden dikkatliyiz. Önümüzdeki müsabakalardaki yarım puanına bile ihtiyacımız var. Akıllı gideceğiz, ayaklarımız yere basacak. Fenerbahçe'yi yenmiş olabiliriz. Bunun zevkini ve hoşnutluğu yaşayacağız. Ama aklımız kaybolmayacak. Büyük Ankaragücü'nün büyüklüğüne yakışır bir yerde kalması için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Ben ajandası olan bir adam değilim"



Maç öncesi yayıncı kuruluşa verdiği, Trabzonspor ile ilgili demeçle ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'la görüştüğünü ifade eden Akçay, Mevlana'dan alıntı yaptığı bir cümleyle durumu özetledi. Türk futbolunda provokasyon yapılmaması gerekliliğine vurgu yapan Akçay, "Bunlar olabilir' dedi. Meslektaş olarak birbirimizi anladığımızı fark ettik. Sarıldık. Türk futbolunun içinde yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Bazı şeyleri çok provoke etmeden güzel şeylerin peşine gitmemiz gerekiyor. Ben ajandası olan bir adam değilim" dedi. - ANKARA