Mustafa Reşit Akçay: "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" - Son Dakika

Mustafa Reşit Akçay: "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır"

03.11.2020 11:50
Mustafa Reşit Akçay:

Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.

Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.

Trabzonspor'un, Teknik Direktör Eddie Newton ile yollarını ayırmasının ardından ismi bordo-mavili kulüple anılan Mustafa Reşit Akçay, Haber61 TV'de yayımlanan Spor Gündemi programına telefonla bağlanarak, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirtti. "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" diyen Akçay, görev alma gibi bir talebi olmadığını belirterek, "Benim görev alma gibi bir talebim yok. Trabzonspor'da gelip de görev alsam benim parayı konuşmam ayıp olur. Saygısızlık gibi bir şeydir. Kariyer kaygım yok. Trabzonspor'a gelip de kariyerimi geliştireyim veya para kazanayım diye bir çabam olmaz. Farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Bana 'gel kardeşim Trabzonspor'un sana ihtiyacı var' dedikleri an ben orada olmak zorundayım. Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır. Geçmişte söylediğim sözden dolayı beni mahkum edenler bu sözümü de söyleyecek. Trabzonspor istediği hocayı alır. Bana gelen bir teklif yok. Toplum teveccüh ediyor. Trabzonspor'u yönetenler toplum gibi bakmaz. Bakmamalı da, doğrusunu yapıyorlar. Trabzonspor'u yöneten insanlar kriterlere bakarak sorunu hangi hocayla çözebileceğine bakmalı. Seçilmiş olan bu insanlar aynı zamanda geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı içinde yer almamıza neden olan insanlar" ifadelerini kullandı.

Akçay, Trabzonspor'un bugünkü şartlarını çözümleyecek dünya kadar teknik adam olduğunu vurgulayarak, "Şenol hoca var. Hüseyin Çimşir var. Fatih Tekke var. Sadi hoca ve Giray hoca var. Bu sadece Mustafa Akçay ile ilgili bir durum değil. Bu mesleğin içerisinde eğitim almış ve kendini Trabzonsporlu kabul eden her kişinin bu taşın altına başını koyabileceği bir şey. Burada önemli olan bize ihtiyaç olup olmadığıdır. Bize ihtiyaç var ise biz bu sorunları çözeriz. Bize ihtiyaç yoksa bu sorunları başkası çözecekse biz onların yanında oluruz" diye konuştu. - TRABZON

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Reşit Akçay: 'Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır' - Son Dakika Spor


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