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Mustafa Sandal: '90'lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum, daha şevkliyim' - Son Dakika

Mustafa Sandal: '90'lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum, daha şevkliyim'

20.06.2021 07:29
Mustafa Sandal: '90'lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum, daha şevkliyim', System.String[]

Bir gün Roma'da maçta, ertesi gün Göcek'te.

Bir gün Roma'da maçta, ertesi gün Göcek'te... Temposuna ayak uydurmak zor. Bugün, 90'lı yıllardaki halinden daha çok çalıştığını söylüyor, "Geçmişteki başarılarının üstüne oturup çalışmamak, geçmişin gölgesinde kalmak bana göre değil. Yeni gençliği, onların isteklerini, zevklerini sürekli takip ediyorum" diyor. Kendi deyişiyle yeri gelince çok ciddi, yeri gelince çocuk ruhlu bir adam Mustafa Sandal... Bir diğer önemli özelliği de hayata hep pozitif bakması... Onunla geçmişinden bugüne uzandığımız uzun bir röportaj yaptık; kariyerini, müziği, baba olmayı ve aşkı konuştuk...

Sürekli gündemdesin. Önce Doğu Demirkol'la düet, ardından iki reklam filmi, şimdi de milli takım şarkısı... Nasıl bir enerjin var?

Çalışmayı, üretmeyi seviyorum. Daha önce de demiştim; Mustafa Sandal Vol 2.0'ı yaşıyorum. Çalışma azmim ve üretkenliğimin doruk noktasındayım.

50 yaşındasın, asla göstermiyorsun. Estetik harikası mısın?

Estetik mi? Biraz daha yakından bakar mısın (gülüyor)... Estetiğe karşı değilim ama yaptırmadım. Son dönemde çok yaygın olduğu gibi ben de belirli aralıklarla küçük botoks dokunuşları yaptırıyorum, o kadar. Onun dışında gördüğün her şey spor ve dengeli beslenme sonucu Allah'ın bana verdiği bir ödül.

Kaslı ve seksi görünmeyi seviyor musun?

Kendime seksi gibi bir yakıştırma yapmam doğru olmaz ama spor yapmayı, formda görünmeyi seviyorum. Spor benim hayatımın en önemli parçalarından biri. Ruhumu temizleyen, tüm negatif duygulardan arındıran bir şey. Elbette bunun sana görsel bir katkı sunması da güzel; seviyorum böyle görünmeyi. Bakımlı olmak iyidir, dozunda oldukça...

Kliplerinde genelde seksi bir duruşun var. Libidon göründüğü kadar yüksek mi?

Libido meselesine fazla girmeyelim istersen (gülüyor). Ama kliplerdeki enerjimin gerçek olduğunu söyleyebilirim. Elbette ben de her insan gibi üzülüyorum, düşünüyorum, seviniyorum. Hayatta her şey var. Ama genelde pozitif düşünmeyi, hayata böyle bakmayı seviyorum. Milyarlarca insan arasında tek dertli sen olamazsın; bırak, hayatındaki pozitif ayrıntılara odaklan... Her sabah doğan güneş sana yeni bir umut ışığı olabilir, buna inanmak çok kıymetli.

Dikkat ettim de, yıllardır kliplerde ve fotoğraflarda çıplak ayaklısın. Neden?

Klip setlerini bilirsin, saatlerce o ışıklar altında çalışıyoruz, dans ediyoruz, performans yapıyoruz.  Çıplak ayakla daha rahat dans ediyorum, kendimi daha özgür hissediyorum.

Bir dönemin namlı çapkınıydın. Şimdilerde durum nasıl?

Aaa kim, ben mi? Yok yahu, değildim. Ben hep düzeyli ve istikrarlı ilişkiler yaşadım. Arada küçük kazalar ya da enerji uyuşmazlığı olmuş mudur, bilemem. Şimdilerde durum çok güzel. Çok şükür, sevdiğim kadınla güzel bir ilişkim var.

Bunca yıl kadınlardan ne öğrendin?

Kadınlardan öğreneceğim daha çok şeyin olduğunu...

Mustafa Sandal: '90'lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum, daha şevkliyim'

SENİ SEN YAPAN DUYGU...

Evlenilecek adam mısın, eğlenilecek adam mı?

Bunu bana değil, Melis'e (Sevgilisi Melis Sütşurup) sorman lazım.

Yıllardır şarkılarında aşk var. Aşk gerçekten sanıldığı kadar matah bir şey mi?

Aşk çok geniş bir kavram. Sevgiliye olan aşk ayrı, Allah'a olan aşk ayrı, doğaya olan aşk da, anneye olan aşk da farklı... Sadece sevdiğin insana olan aşkı konuşmak bence o yüce duyguya haksızlık olur. Seni sen yapan en güzel duygudur aşk.

YAŞ, GÜNDEMİMİZ OLMADI

Sen aşkın hangi hallerini yaşadın şimdiye kadar?

En güzel hallerini yaşadım, çok şükür. Şu anda 'top' noktasındayım.

O halde sorayım, Melis Sütşurup'la birlikteliğiniz nasıl gidiyor?

İçinde çokça aşkı, sevgiyi, merhameti barındıran, güzellikler içinde yaşadığımız bir ilişki... Birbirimizi tamamlıyoruz ve çok mutluyuz.

Melis Hanım 32 yaşında. Aranızdaki yaş farkı gündem oldu. Yaş farkının ilişkiye etkisi ne?

Bizim gündemimizde böyle bir konu olmadı. İkimiz de belli bir yaşa, olgunluğa erişmiş insanlarız. Aramızdaki pozitif enerji her detaydan daha güzel ve anlamlı.

Mustafa Sandal: '90'lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum, daha şevkliyim'

MİLLİ GÖREVİN POLEMİĞİ OLMAZ

Milli takım için 'Bizim Çocuklar' marşını yaptın. Haberlerde önce Tarkan'ın, sonra senin şarkıyı yapacağın yazıldı. O dönem neler yaşandı?

Türk Futbol Federasyonu ve Şenol (Güneş) Hoca, "Milli takımımıza yeni bir şarkı istiyoruz. 2002'de 'Pazara Kadar'la bize uğurlu geldin, yeniden seninle o enerjiyi yakalamak istiyoruz" diyerek teklifte bulundular. Ben de bunu milli bir görev olarak gördüğümü belirtip seve seve kabul ettim. Tek resmi teklifin bana geldiğini ve o bahsettiğin dedikodulardan çok önce el sıkıştığımızı net olarak söyleyebilirim. Açıkçası, milli görevin polemiği falan olmaz.

Şarkıyı nasıl duygularla yazıp hazırladın?

Milli duygularla kalbimizden geçenleri yazdık. A Milli Takım oyuncularımız, yani 'bizim çocuklar'ın gönüllerimizdeki o eşsiz yerini kelimelere döktük. Çok da güzel, enerjik bir çalışma oldu. Klibi Ecem Lawton çekti. Şarkıda emeği geçen güzel yürekli insanları da unutmayalım: Bertan Aslani, Derya Uluğ, Eypio, Irmak Arıcı, Samsun Demir, Tarık Ceran ve diğer müzisyenler, Yunus Emre Tolan, klip prodüksiyon ekibi...

Şarkı ve klip beğenildiği kadar, 'Pazara Kadar' ve 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısıyla da kıyaslandı... Ne diyeceksin?

Ee 'Pazara Kadar' da bizim şarkımız (gülüyor). Bot trolleri ciddiye alacak yaşı ve konumu geçtik. Ekipçe aldığımız tepkilerden memnunuz. Z Kuşağı'nın büyük çoğunluğu nerede?

Nerede?

TikTok'ta! Oraya gir, bu şarkıyla üç günde yapılmış 65 bin farklı video var. Toplam gösterim sayısı 134 milyon! Söylenenlere takılmadık. TFF, Şenol Hoca ve en önemlisi 'bizim çocuklar' işi çok beğendi. Z Kuşağı'nın da büyük kısmı beğenmiş. Seven de sevmeyen de sağ olsun.

Milli takım şarkısı için herhangi bir ücret aldın mı?

Asla! Tüm prodüksiyonu federasyonla DMC planlayıp uyguladı. Ben diğer arkadaşlarımla işin müzikal ve görsel kısmıyla ilgilendim.

Şarkıya Avrupa'nın birçok ülkesinde yoğun ilgi gösterilmiş. Hatta İtalyan barlarında en çok çalınan şarkılardan olmuş...

Şarkının enerjisi onları da etkisine almış demek... Bu, üç günlük, üç maçlık bir şarkı değil. Milli takımımıza hediyemiz...

Mustafa Sandal: '90'lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum, daha şevkliyim'

ÇOCUKLARIMIN HER İHTİYACINI KARŞILIYORUM

Eski eşin Emina (Jahovic) Hanım'ın, senin nafakayı ödemediğini söyleyerek bu olayı mahkemeye taşıdığı yazıldı.

Bu daha çok muhasebeyi ilgilendiren bir konu. Ne söylesem yanlış bir algı oluşabilir. O yüzden beni bağışla. Ama şunları açıkyüreklilikle paylaşabilirim: Emina Hanım çocuklarımın annesidir, ona saygım sonsuz. Ben çocuklarımın her ihtiyacını karşılıyorum. Mesela günlerdir onlarla Akyaka'daki kite surf okulumuzun oradayız, birlikte zaman geçiriyoruz, beraber uyuyoruz. Yaman'ım ve Yavuz'umla, baba-oğul ilişkimiz çok güzel ve olması gerektiği gibi.

Söylendiği gibi zorluklar yaşadın mı pandemi döneminde? Nafakanın düşürülmesini talep ettin mi?

Hayır, çok şükür herhangi bir sıkıntım olmadı. Ben de gazetelerden görüyorum ama Hakan'ım hangisine cevap vereyim? Oturup her gün hakkımda çıkan haberlere cevap versem, bunca iş yoğunluğumu saçma sapan şeylerle aksatmış olurum. Gülüp geçiyoruz, ne yapalım? Ön planda olanlara değil, pandemi sürecinde gerçekten sıkıntı yaşayan binlerce müzisyene odaklansınlar. Pandeminin gerçek mağdurlarının bir kısmı, müzik sektörüne hizmet veren insanlar oldu.

Yaşananlardan sonra Emina Hanım'la dostluğunuz devam eder mi?

Dediğim gibi çocuklarımın annesidir. Kimse benden evlatlarımı ya da annelerini rencide edecek bir şey söylememi beklemesin.

Defne Samyeli 'Beni Ağlatma' kitabında kendisinden bahsettiğin için senden şikayetçi olmuştu. Beraat ettin ama çıkan haberlere göre kendisi bu karara itiraz etmiş.

Ahmet Hakan geçenlerde köşesinde "Sıkıldım bu olaydan" diye yazmıştı. Vallahi ben de sıkıldım. Yargı, gerekli kararı verdi. Bu konuda daha fazla konuşmanın anlamı yok.

Mustafa Sandal: '90'lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum, daha şevkliyim'

CANIM ÜLKEM BENİ BAĞRINA BASTI

Popstar mısın? Sanatçı mısın? Şarkıcı mısın?

Fanlar 'popstar', 'kral' gibi yakıştırmalar yapıyor, sağ olsunlar. Yolda gördüğüm teyzeler, amcalar "Ailemizin sanatçısı, efendi sanatçısın" diyor. Ben bu ülkede yaklaşık 30 yıldır sanatını icra eden Musti'nizim. Nasıl hitap edeceğiniz sizin takdiriniz.

Yıl 1994... Ekranda 'Bu Kız Beni Görmeli' diye dans eden bir Mustafa. O çocuğu bugün görsen...

Pozitif enerjini kaybetme, aynen devam derdim.

Yıllar içinde hem kendi söylediklerin hem başkasına verdiğin yüzlerce hit yaptın. 27 yıldır pop müziğin zirvesindesin. Nasıl bir duygu bu?

Ne mutlu ki canım ülkem Mustafa'larını hep bağrına bastı. İnan ki 90'lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum ve daha şevkliyim.

Değişen nesillere rağmen hep aynı şekilde popüler, dimdik ve sağlam kalmanın sırrı ne?

Geçmişteki başarılarının üstüne oturup çalışmamak, geçmişin gölgesinde kalmak bana göre değil. Yeni gençliği, onların zevklerini takip ediyorum. Z Kuşağı'nı tanırken eski kitleni de mutlu etmek önemli. Bu bir denge meselesi. O dengeyi yakalamaya çalışıyorum. Meyvelerini de alıyoruz.

Mustafa Sandal: '90'lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum, daha şevkliyim'
Geçen hafta, İtalya - Türkiye maçını izlemek için gittiği Roma'da...

TECRÜBELERİMİ İYİ KULLANIYORUM

Yıllardır sahnede dans eden, enerjik Musti'yi görüyoruz. Gerçek Mustafa'yı nasıl anlatırsın?

Yeri gelince çok ciddi, yeri gelince çocuk ruhlu. Dengeli bir ruh halim var, hayatı pozitif yaşıyorum.

Seninki nasıl bir yolculuktu?

İnandığım, istediğim, hayalini kurduğum yoldan yürüdüm. Yeteneğimi zekamla pekiştirip güzel işler yapmaya çalıştım.

Şu an nasıl bir ruh halindesin?

'Bu Kız Beni Görmeli' klibi çıkmadan önceki heyecanım, azmim neyse yine aynı moddayım.

Yaş aldıkça dert ettiğin şeyler değişti mi?

Derdin yaşı olmaz, tecrübelerin seni olduğun noktaya getirmiştir. Tecrübelerimi iyi kullanıyorum.

ŞARKILARIMI ÖNCE ONLAR DİNLİYOR

Bugün Babalar Günü... Nasıl kutlayacaksınız?

Yaman ve Yavuz'la canımızın istediğince keyifli bir gün geçirmeyi düşünüyoruz.

Nasıl bir babasın?

Çocuklarıma aşığım. Onların da bana olan güveni, sevgisi beni ben yapan en önemli etken oldu. Spor yapıyor, oyunlar oynuyor, sohbetler ediyoruz. En önemlisi, birlikte güzel ve kaliteli zaman geçiriyoruz.

Yaman ve Yavuz anneleriyle kalıyor. Ne sıklıkla onlarlasın?

O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Evlatlarımızın mutluluğu için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çok sık görüşüyoruz. Öyle illa şu gün, bugün çocuklarla iki saat görüşeyim gibi bir derdimiz yok.

Yaman 13, Yavuz 9 yaşında... Onlardan öğrendiğin en önemli şey ne diye sorsam?

Merhamet.

Onlar senin şarkılarını seviyor, dinliyorlar mı?

Onlar TikTok'çu. Rap müziğe de ilgi gösteriyorlar. Şarkılarım çıkmadan önce ilk onlar dinliyor. Objektif yorum yapıyorlar. Seviyorlar şarkıları, ezberliyorlar, eğleniyorlar. Bu çok güzel. Herkesten önce onlar şarkıların tadını çıkarıyorlar.

Peki, senin babanla nasıl bir ilişkin vardı?

Annem ve babam ben çok küçük yaştayken ayrılmıştı. Babamla hep dengeli ve güzel bir ilişkim oldu. Hemen her konserime gelmeye çalışır. Ona olan saygım ve sevgim sonsuz.

Mustafa Sandal: '90'lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum, daha şevkliyim'

Mustafa Sandal, Milli Takım, Milli, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mustafa Sandal: '90'lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum, daha şevkliyim' - Son Dakika Magazin


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