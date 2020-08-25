Mustafa Sandal'a 2 yıla kadar hapis cezası istemi - Son Dakika

Mustafa Sandal'a 2 yıla kadar hapis cezası istemi

Ünlü manken Defne Samyeli'nin, otobiyografi kitabında yazdıkları nedeniyle şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü manken Defne Samyeli'nin, otobiyografi kitabında yazdıkları nedeniyle şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İki ünlü isim uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca Sandal hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ünlü manken ve oyuncu Defne Samyeli, Mustafa Sandal hakkında "Beni Ağlatma" isimli kitabında yazdıkları nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini belirterek savcılığa başvurmuştu. Samyeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede ünlü sanatçının "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti. Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan savcılık, olayın uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti. Uzlaştırma raporunda tarafların iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılamadığı belirtilerek "Uzlaştırma sağlanamamıştır" denildi. Uzlaşma sağlanmaması nedeniyle Mustafa Sandal hakkında "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin kabul edilmesiyle ünlü sanatçı Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 21:27

Kaynak: İHA

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