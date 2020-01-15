Defne Samyeli aşk iddialarını reddetti, Mustafa Sandal'dan cevap gecikmedi

Mustafa Sandal'ın hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' adlı kitap ile ilk kez ortaya çıkan Defne Samyeli aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kitabında Defne Samyeli ile gözlerden uzak aşk yaşadığından bahseden Mustafa Sandal'ın bu iddiasını Samyeli, yalanladı.

"UMARIM DAVA AÇMAK DURUMUNDA KALMAM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Defne Samyeli, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiayla uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da, 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SANDAL'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Defne Samyeli'nin bu sözleri üzerine Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına açıklama yapan Mustafa Sandal, iddialarının arkasında durdu. Sandal, "Defne hanım doğru söylüyor olabilir. Saymadım ama 4 kez görüşmüş ve ben yanlış yorumlamış olabilirim. Ancak, kitabı okuyunca tam olarak neye bozulduğunu da pek anlamış değilim. Keza, altını çizmek isterim ki, onun net ve kararlı duruşundan ötürü zaten bir ilişki yaşayamadığımız yazıyor, yaşadığımız değil!" dedi.

"KİTAPTA ASLA RENCİDE ETMEDEN KENDİSİNE YER VERDİM"

"26 yıl önce annemin yanında görüşmekten çekinmediği için, şimdi çekinebileceğini tahmin edemedim ve küçük bir anektod olarak kitapta asla rencide etmeden kendisine yer verdim" diyen Mustafa Sandal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Aslında; o paragraf bir öz eleştiriydi, okuyunca bunu çok net göreceksiniz. Öyle ki 1 ay önce proje amaçlı özel bir yemekte Polat Yağcı'nın yanında 'Kitapta benden de bahsettin mi?' diye soran da kendisiydi. Şaşkınım ama yine de bir hanımefendi öyle diyorsa öyledir ve tartışmaya kapanmıştır, saygı duymak gerekir. Kendisine, birkaç gün önce çıkardığı single'ında da başarılar dilerim"

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın 'gizli aşk' iddiasına sert yanıt verdi