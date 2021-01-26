Mustafa Sandal'dan sevgilisi Melis Sütşurup'a: Sen yeter ki hep böyle bak! - Son Dakika

Mustafa Sandal'dan sevgilisi Melis Sütşurup'a: Sen yeter ki hep böyle bak!

26.01.2021 12:41
Mustafa Sandal'dan sevgilisi Melis Sütşurup'a: Sen yeter ki hep böyle bak!, System.String[]

Emina Sandal'la 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, ilişkilerini geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde noktalamıştı.

Emina Sandal'la 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, ilişkilerini geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde noktalamıştı.

"SEN YETER Kİ HEP BÖYLE BAK!"

Yaklaşık dört ay önce tekrar bir araya gelen ikiliden Sandal, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

51 yaşındaki Sandal, güneş gözlüğü takan sevgilisine "Sen yeter ki hep böyle bak!" sözleriyle takıldı.

Takipçileri de Sandal'a 'Nasıl baktığını göremedik, Mustafa Bey' yorumunu yaptılar.

"KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİK"

Ünlü şarkıcı, Sütşurup ile ayrılığının ardından verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" şeklinde konuşmuştu.

"MİDEMİ BULANDIRAN ŞEYLER VAR"

Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim.

Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler. Detayına girmem bana yakışmaz.

Ayrılık sebebi olarak, Emina Sandal ile 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal'ın boşanma protokolü çerçevesinde eski eşine verdiği para nedeniyle mali sıkıntı içine girdiği iddiası ortaya atılmıştı.

"BORÇ" İDDİASI

O dönem sevgilisi Sütşurup'tan 100 bin TL borç aldığı iddia edilen Sandal'ın birlikteliği sürdürmek istemediği konuşulmuştu.

Öte yandan, Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Mustafa Sandal'ın adı, başta oyuncu ve model olan Ceren Hindistan olmak üzere pek çok güzelle anılmıştı.

Mustafa Sandal'dan sevgilisi Melis Sütşurup'a: Sen yeter ki hep böyle bak!

Melis Sütşurup, Mustafa Sandal, Emina Jahovic, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mustafa Sandal'dan sevgilisi Melis Sütşurup'a: Sen yeter ki hep böyle bak! - Son Dakika Magazin


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