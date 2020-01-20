Mustafa Sandal geri adım attı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mustafa Sandal geri adım attı - Son Dakika Magazin

Mustafa Sandal geri adım attı

6 saat önce

Mustafa Sandal hayatını anlattığı "Beni Ağlatma" kitabında Defne Samyeli'yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi anlatmış, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda da, "Defne ne istediğini bilen, net bir kadın.

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Mustafa Sandal hayatını anlattığı "Beni Ağlatma" kitabında Defne Samyeli'yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi anlatmış, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda da, "Defne ne istediğini bilen, net bir kadın. 'Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor' dedi ve yapması gerekeni yaptı" itirafıyla da gündeme oturmuştu.


Mustafa Sandal'ın bu açıklamasına Defne Samyeli, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim" demişti.


Defne Samyeli'nin dava açacağını söylediği Mustafa Sandal, yayıneviyle görüşerek kitabın yeni baskılarında o bölümleri çıkarma kararı aldı. Sandal'ın yakın çevresine "238 sayfalık kitaptaki 3 satırlık bir öz eleştiri yazısının konuşulması bunca emeğe haksızlık ve çok rahatsızım. Yeni baskılarda o paragraf olmayacak" dediği öğrenildi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:17 
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