Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yaptı

15.06.2023 22:04

Muğla'da turistik gezi için havalanan cayrokopter, motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Pilot Sinan Yılmaz ve yolcusu Melis Sandal yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi Hayıtlı mevkisinde meydana gelen kazada Ula'nın Akyaka Mahallesinden pilot Sinan Yılmaz yönetiminde turistik gezi amacıyla, yolcusu Melis Sandal ile havalanan cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atmaya başladı.

AĞAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Bir süre sonra cayrokopterde motor arızası meydana geldi. Tarlaya kontrollü iniş yapmak isteyen pilot Sinan Yılmaz yönetimindeki cayrokopter, sert iniş sonrası zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Olay yerinden kareler;

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yaptı
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yaptı
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yaptı
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yaptı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Mustafa Sandal, Sinan Yılmaz, Muğla, Pilot, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yaptı - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
00:38 Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
00:29 Tanju Özcan, canlı yayında Abdüllatif Şener'i yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nu yıllarca sizin gibi badem bıyıklılara güvendiği için eleştirdim
00:24 Tanju Özcan, canlı yayında Abdüllatif Şener'i yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nu yıllarca sizin gibi badem bıyıklılara güvendiği için eleştirdim
00:07 Son Dakika: Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
00:03 Son Dakika: Köprü ve otoyollar bayram tatili boyunca ücretsiz
23:22 Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti! "Kime oy verdiniz?" sorusuna verdiği yanıt daha bomba
23:18 Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti! "Kime oy verdiniz?" sorusuna verdiği yanıt daha bomba
23:08 Millet İttifakı'nın Ortakları Meclis'te Yeni Bir Grup Kuruyor
23:04 Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi Meclis'te grup kurma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 04:58:50. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement