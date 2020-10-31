Mustafa Sandal-Melis Sütşurup aşkı yeniden - Son Dakika

Mustafa Sandal-Melis Sütşurup aşkı yeniden

31.10.2020 08:56
Mustafa Sandal-Melis Sütşurup aşkı yeniden, System.String[]

Çift, bir arkadaşlarıyla beraber akşam yemeği yedi.

Çift, bir arkadaşlarıyla beraber akşam yemeği yedi. Mekandan birlikte ayrılan ikili, Sütşurup'un son model arabasına binerken soruları yanıtsız bıraktı. Melis Sütşurup, geçen yıl Mustafa Sandal'dan ayrıldığında "Midemi bulandıran şeyler vardı" açıklamasını yapmıştı. Sandal'ın sevgilisinden 100 bin lira borç aldıktan sonra ilişkisini bitirmek istediği, bunu duyan Sütşurup'un kızgınlıkla sert açıklamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Mustafa Sandal-Melis Sütşurup aşkı yeniden

Melis Sütşurup, Mustafa Sandal, Sandal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mustafa Sandal-Melis Sütşurup aşkı yeniden - Son Dakika Magazin


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