Mustafa Sandal-Melis Sütşurup aşkı yeniden
31.10.2020 08:56
Çift, bir arkadaşlarıyla beraber akşam yemeği yedi.
Çift, bir arkadaşlarıyla beraber akşam yemeği yedi. Mekandan birlikte ayrılan ikili, Sütşurup'un son model arabasına binerken soruları yanıtsız bıraktı. Melis Sütşurup, geçen yıl Mustafa Sandal'dan ayrıldığında "Midemi bulandıran şeyler vardı" açıklamasını yapmıştı. Sandal'ın sevgilisinden 100 bin lira borç aldıktan sonra ilişkisini bitirmek istediği, bunu duyan Sütşurup'un kızgınlıkla sert açıklamalar yaptığı öne sürülmüştü.
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