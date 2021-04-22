Müzik çalışmalarının iyi gittiğini söyleyen Jahovic, koronavirüs pandemisinden dert yandı. Magazin Burada'nın haberine göre; 39 yaşındaki şarkıcı "Pandemide ne yapabilirim ki? Çocuklarla evde vakit geçiriyoruz. Yakın zamanda Göçek'e gideceğiz.

Orada 3 ay kalacağız ama ben ara sıra gidip geleceğim. Müzik ve marka çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"ARTIK ANLATILACAK BİR ŞEY YOK"

Eski eşi Mustafa Sandal ile yaşadığı nafaka krizi hatırlatılan Jahovic, "Gerekli açıklamayı yapmıştım. Artık anlatacak bir şey yok" diyerek röportajı sonlandırdı.

NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz haftalarda gazetecilerle sohbet eden Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın nafaka ödemediği haberleri hatırlatılınca, "Benim diyebileceğim hiçbir şeyim yok. Mahkeme ne karar verecekse onu yapacağız. Hiç yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama bazı dengeler var onları korumamız lazım" demişti.

Şarkıcı, "Nafaka alabiliyor musunuz?" sorusuna, "Onu konuşmayalım, mahkeme kararı çıktıktan sonra öğreneceksiniz" yanıtını vermişti.

Emina Jahovic'in Mustafa Sandal ile evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu bulunuyor.