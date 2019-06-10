Son Dakika Haberleri: Mustafa Sandal New York'ta hayranlarını coşturdu
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Mustafa Sandal New York'ta hayranlarını coşturdu

8 saat önce

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, New York'ta Türk Günü Festivali kapsamında verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Mustafa Sandal New York'ta hayranlarını coşturdu, System.String[]
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, New York'ta Türk Günü Festivali kapsamında verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ABD'de Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, Brooklyn Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen Türk Günü Festivali'nde sahne aldı. Mustafa Sandal, New Brooklyn Theatre'da düzenlenen ve büyük katılımın olduğu konserde söylediği şarkılarla Türk hayranlarını coşturdu. Mustafa Sandal, 20 yıl sonra tekrar New York'ta sahne almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sahnede eski ve yeni şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Mustafa Sandal, hayranlarından büyük ilgi gördü. Konserde şarkı aralarında yaptığı esprilerle sevenlerini güldüren Mustafa Sandal, sık sık alkışlandı. - NEW YORK
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:23 Kaynak: İHA
Brooklyn, New York, Mustafa Sandal, Güncel
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