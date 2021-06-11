Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti

Son günlerde Milli Takım için yapılan parçalar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kıraç'ın yaptığı marşta 'Mehmetçik' sözünü kullanması, ünlü şarkıcıyı hedef haline getirdi. Milli Takım için Mustafa Sandal da bir marş yaptı ancak bu da beğenilmedi. Orgunun başına geçen Fevzi'nin yaptığı şarkı üstünden Sandal ve Kıraç'ın marşlarıyla alay edildi.

"BU KADAR ETKİLİ OLAMAZ"

Fevzi için bırakılan, "Kıraç ve Mustafa Sandal bu çocuk kadar etkili olamaz" yorumu büyük etkileşim aldı. Evinde kamera karşısında ufak yaşlardan beri orguyla paylaşımlar yapan Fevzi, büyük bir kitlenin de sahibi. Fevzi, geçtiğimiz günlerde Haberler.com'un konuğu olmuştu.