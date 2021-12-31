Üye Girişi
MUSTAFA SARIGÜL: 2022 YILINDA SİYASETİN DİLİNİ DEĞİŞTİRELİM - Son Dakika

MUSTAFA SARIGÜL: 2022 YILINDA SİYASETİN DİLİNİ DEĞİŞTİRELİM

31.12.2021 15:33

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "2022 yılında siyasetin dilini değiştirelim. Bugün ülkeyi yönetenler de yarın muhalefet oldukları zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefet partilerine de aynı şekilde davranmalı" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "2022 yılında siyasetin dilini değiştirelim. Bugün ülkeyi yönetenler de yarın muhalefet oldukları zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefet partilerine de aynı şekilde davranmalı" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yeni yıl öncesi Beşiktaş Ulus'ta bulunan konutunda basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Mustafa Sarıgül, "Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Umudumuzu yitirmeyelim. Atan bir kalp varsa, umut vardır. Çarpan bir yürek varsa, umut vardır. Türkiye Değişim Partisi Türkiye için atan bir kalptir. Millet için çarpan bir yürektir. 2022 yılı, atanamayan öğretmenlerin, kadro bekleyenlerin, 3600 ek gösterge isteyenlerin, EYT'lilerin haklarını aldıkları bir yıl olsun. Çocuklarımız mutlu olsun. Kadına şiddet olmasın. Sokak hayvanları korunsun. Fırsat eşitliği olsun. Açlık, yoksulluk olmasın. Herkesin işi, aşı, evi olsun. Hukuk, adalet olsun. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin yeni yılını kutluyorum" dedi.

"2022 YILINDA BİZİM GİBİ DÜŞÜNMEYENLERE DE SAYGI GÖSTERECEĞİZ"

Sarıgül, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2022 yılında siyasetin dilini değiştirelim. Bugün ülkeyi yönetenler de yarın muhalefet oldukları zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefet partilerine de aynı şekilde davranılmasını arzu ederim. Türkiye Değişim Partisi olarak 2022 yılında siyasetin dilini değiştirmeye devam edeceğiz. Siyasete, nezaketi, zarafeti, kaliteyi getiren parti olacağız. 2022 yılında bizim gibi düşünmeyenlere de saygı göstereceğiz. 2022 yılında Türkiye Değişim Partisi olarak incinsen de incitme felsefesine son derece önem vereceğiz."

MUSTAFA SARIGÜL: 2022 YILINDA SİYASETİN DİLİNİ DEĞİŞTİRELİM
MUSTAFA SARIGÜL: 2022 YILINDA SİYASETİN DİLİNİ DEĞİŞTİRELİM
MUSTAFA SARIGÜL: 2022 YILINDA SİYASETİN DİLİNİ DEĞİŞTİRELİM

YORUMLAR
500

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Muhalefet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUSTAFA SARIGÜL: 2022 YILINDA SİYASETİN DİLİNİ DEĞİŞTİRELİM - Son Dakika


Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme! Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!         
17:00
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45

Son Dakika Haberleri
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
15:36 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 17:13:24. #1.13#
SON DAKİKA: MUSTAFA SARIGÜL: 2022 YILINDA SİYASETİN DİLİNİ DEĞİŞTİRELİM - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement