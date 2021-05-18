Mustafa Sarıgül: Anketlere göre Türk siyasi hayatında uzun yıllardır bulunan birçok partiyi geride bıraktık - Son Dakika

Türk siyaset hayatına son dönemde katılan partilerden biri de Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığında kurulan Türkiye Değişim Partisi oldu.

Mustafa Sarıgül, partisini seçimlere hazırlamaya devam ederken, siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya da devam ediyor.

"SON ANKETLERDE BİRÇOK PARTİYİ GERİDE BIRAKTIK"

TDP Genel Başkanı Sarıgül son olarak parti binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında konuştu. Sarıgül, son anketlerde partisinin önde olduğunu ifade ederek, "Son anketlere dikkatli bir şekilde baktığımız zaman, Türk siyasi hayatında uzun yıllardan beri bulunan, uzun yıllardan beri sahnede olan birçok partiyi, yapılan anketlerde geride bırakmış vaziyetteyiz. Ama burada, bilinme oranımızın hala yüzde 30-35 arsında olduğunu görüyoruz. Bilinme oranımız yükseldikçe, oy oranımız da inşallah yükselecek" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN DEMOKRATİK PARTİSİ"

Partisinin, Türkiye'nin en demokratik partisi olduğunu belirten Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi bir etnik köken partisi değil, bir mezhep partisi değil, bir bölge partisi değil, bir tarikat partisi değil. Türkiye Değişim Partisi Atatürk milliyetçiliğine inan örfümüzü, geleneklerimizi yaşatan bütün milletimizi hiçbir ayrım yapmadan kucaklayacak, 'hudut ve bayrak birliği' diyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik partisidir" ifadelerini kullandı.