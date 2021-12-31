Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TV100'de yayımlanan Sağlı Sollu programının konuğu oldu.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ DÖNEMİNDEN BAHSETTİ

Türkiye'yi boydan boya gezdiğini ve halk ile bir araya geldiğini söyleyen Sarıgül, Şişli Belediyesi döneminden de bahsetti. Zamanı geldiği noktada bıraktığını belirten Sarıgül, "Bir dönem daha yapsaydım o enerji ve atmosfer olmazdı" dedi.

"4 ARKADAŞIMIZ SORULARINI SORDU, BEN DE İÇTENLİKLE CEVAP VERMEYE ÇALIŞTIM"

Mustafa Sarıgül, programın kapanışında TikTok videosu çekti. Sarıgül çektiği videoda, "Evet şu anda televizyon ekranlarındayız. 4 tane gazeteci arkadaşımız sorularını sordu ben de Türkiye Değişim Partisi olarak en içtenlikle bu sorulara cevap vermeye çalıştım. Hepinize mutlu yıllar diliyorum, sevgi dolu, barış dolu yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.