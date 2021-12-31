Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TV100'de yayımlanan Sağlı Sollu programının konuğu oldu.
Türkiye'yi boydan boya gezdiğini ve halk ile bir araya geldiğini söyleyen Sarıgül, Şişli Belediyesi döneminden de bahsetti. Zamanı geldiği noktada bıraktığını belirten Sarıgül, "Bir dönem daha yapsaydım o enerji ve atmosfer olmazdı" dedi.
Mustafa Sarıgül, programın kapanışında TikTok videosu çekti. Sarıgül çektiği videoda, "Evet şu anda televizyon ekranlarındayız. 4 tane gazeteci arkadaşımız sorularını sordu ben de Türkiye Değişim Partisi olarak en içtenlikle bu sorulara cevap vermeye çalıştım. Hepinize mutlu yıllar diliyorum, sevgi dolu, barış dolu yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.
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