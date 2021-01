Mustafa Sarıgül CHP'deki istifalara değindi: "Milletvekilliğinden de istifa edilmeli" - Son Dakika

Mustafa Sarıgül CHP'deki istifalara değindi: "Milletvekilliğinden de istifa edilmeli"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

İSTANBUL - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül gerçekleştirdiği basın toplantısında, CHP'deki istifalara ilişkin "Partiden istifa olduğu zaman milletvekilliğinden de istifa edilmesini doğru buluyoruz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Ulus'taki parti binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisindeki istifalara ilişkin konuşan Mustafa Sarıgül, "Biz Türkiye Değişim Partisi olarak arkadaşlarımızla bu konuları detaylı bir şekilde değerlendirdik. Biz, bir siyasi partiden istifa olduğu zaman milletvekilliğinden de istifa edilmesini doğru buluyoruz. Çünkü bir siyasi partinin oylarıyla, ismiyle o seçime giriyorsunuz, dolayısıyla bağımsız milletvekili değilsiniz. Bağımsız oylarla gelip, bağımsız milletvekili olsanız istediğini yapabilirsiniz ama bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik bulmuyoruz. Parlamentoda istifa eden milletvekili olursa hangi partiden olursa olsun mutlaka bulunduğu partiden de milletvekilliğinden de istifa ederek tekrar millete dönmesi lazım diyoruz. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak parlamentoda ya da parlamento dışında asal etik kuralların dışına çıkmayacağız" dedi.

"Restoran ve kafeler gerekli önlemler alınarak açılmalı"

Pandemi döneminde kapalı olan işletmelerin sosyal mesafe kurallarına uyularak bir an önce açılmasını gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Restoranlar, kafeler, kahveler, lokantalar gibi birçok işletme kapalı. Bu sektörlerde çalışan 10 milyon çalışanımız var. Mesafe kurallarına uyularak bu sektörlerdeki işletmeler açılmalıdır. Bütün restoranlar, kafeler, kahveler, lokantaların sosyal mesafe kurallarına uyularak bir an önce açılmasını rica ediyoruz. AVM'lerde olduğu gibi HES kodu ile vatandaş içeri alınsın, mesafe kuralları da mutlaka korunsun. Her zamankinden daha güçlü ve cesur olmaya ihtiyacımız var. Önyargılardan, nefret söylemlerinden kurtulup hep birlikte güçlü ve cesur olmalıyız. Güçlüklerden daha güçlü çıkmak için bütün ulusumuzu birleşmeye, dayanışmaya, yardımlaşmaya, merhametli ve şefkatli olmaya davet ediyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak güçlüklerden daha güçlü çıkmak için birbirimize sıkı sıkı sarılan bir Türkiye arzu ediyoruz. Atalarımız başarısızlığı kabul etmedi. Zor zamanlarda yurttaşlarımız birbiriyle kenetlendi. Çanakkale'de, Kocatepe'de nasıl başardıysak şimdi de bu sıkıntıların üstesinden ülke olarak hep birlikte geleceğiz" diye konuştu.