Üye Girişi
Mustafa Sarıgül: Çiftçimizin yüzü gülmeden gözümüze uyku girmeyecek - Son Dakika

Mustafa Sarıgül: Çiftçimizin yüzü gülmeden gözümüze uyku girmeyecek

21.07.2021 14:26
Mustafa Sarıgül: Çiftçimizin yüzü gülmeden gözümüze uyku girmeyecek, System.String[]

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Size söz, çiftçimizin yüzü gülmeden bizim gözümüze uyku girmeyecek.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Size söz, çiftçimizin yüzü gülmeden bizim gözümüze uyku girmeyecek. Çiftçimizin ne ekip dikeceğine sadece benim yurttaşım karar verecek. TDP iktidarında ekilmeyen biçilmeyen bir karış tarım arazimiz kalmayacak" dedi.

Kurultay hazırlıklarına devam eden Mustafa Sarıgül, partisinin bayramlaşma programına katılmak üzere Sivas'a geldi. Sarıgül, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Sivas'ın milli mücadele dönemlerinin simge şehirlerinden olduğunu söyleyen Sarıgül, "Samsun ve Amasya'dan sonra, Sivas'ta bir araya gelen, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, burada, bağımsızlık mücadelesinin, en güçlü adımlarından birini atmışlardır. Sivas'ımız, Cumhuriyetimizin kuruluşunda çok önemlidir, çok kıymetlidir." dedi.

TDP olarak iktidara gelmeleri halinde yeni bir emeklilik sistemini hayata geçireceklerini ve tarımsal faaliyetlerde yenilikler yapacaklarını söyleyen Sarıgül, "Emekli maaşlarının hesaplanmasında gerçek enflasyon verilerini dikkate alacağız. Ama yetmez, buna ek, refah payı uygulamasını da hayata geçireceğiz. Emeklimiz nefes alacak, emeklimiz hak ettiğini alacak, emeklimizin yüzü gülecek. Ayrıca maalesef, sadece emeklimiz, memurumuz, işçimiz değil, çiftçimiz de zor durumda. Tarımsal üretimde zorluğumuz var. Size söz, çiftçimizin yüzü gülmeden bizim gözümüze uyku girmeyecek. Çiftçimizin ne ekip dikeceğine sadece benim yurttaşım karar verecek. TDP iktidarında ekilmeyen biçilmeyen bir karış tarım arazimiz kalmayacak. Size söz havalimanlarına, otoyollara, hastanelere verilen garanti, çiftçimize de alım garantisi verilecek. Başka sözlerimiz de var ve tabi ki başka sorularımız da. Daha soracak çok sorumuz, gidilecek çok yolumuz var. Bu nedenle diyoruz ki, biz vatandaşlarımızın sorunlarını biliyoruz, bunların çarelerini de biliyoruz. Az kaldı, bunların hepsini birlikte hayata geçireceğiz. Az kaldı, birlikte gülümseyeceğiz" dedi.

Toplantının ardından Sarıgül, Malatya'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.


Mustafa Sarıgül: Çiftçimizin yüzü gülmeden gözümüze uyku girmeyecek
Mustafa Sarıgül: Çiftçimizin yüzü gülmeden gözümüze uyku girmeyecek
Mustafa Sarıgül: Çiftçimizin yüzü gülmeden gözümüze uyku girmeyecek
Mustafa Sarıgül: Çiftçimizin yüzü gülmeden gözümüze uyku girmeyecek
Mustafa Sarıgül: Çiftçimizin yüzü gülmeden gözümüze uyku girmeyecek

Mustafa Sarıgül, Amasya, Tarım, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül: Çiftçimizin yüzü gülmeden gözümüze uyku girmeyecek - Son Dakika


Son Dakika

PSV maçı öncesi Galatasaray resmi hesabından taraftarı ve takımı coşturacak video geldi 15:32 PSV maçı öncesi Galatasaray resmi hesabından taraftarı ve takımı coşturacak video geldi İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! 15:26 İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı 15:06 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı
Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor 14:14 Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı 13:12 Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu 11:43 ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık 10:43 Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar 10:29 Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar

Son Dakika Haberleri
15:35 Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu
15:25 İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!
15:16 Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti
15:06 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı
15:02 Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı
14:57 Afgan göçmenlerin Türkiye'ye akını çok konuşulmuştu, Göç Araştırma Merkezi başkanı uyardı: Medyanın popülerliğine aldanmayın
14:50 Sokaklardan potalara! NBA'in en değerlisi Giannis'in yaşamı gençlere örnek oluyor
14:14 Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor
13:57 Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor
13:34 Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak
Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu         
15:35
Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar         
15:30
Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti         
15:17
Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı         
15:02
Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor         
13:58
Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı         
11:48
Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı         
11:22
Görüntüler merak uyandırmıştı! Çocuk mezarlarına balon bağlayan vatandaşın sırrı çözüldü Görüntüler merak uyandırmıştı! Çocuk mezarlarına balon bağlayan vatandaşın sırrı çözüldü         
10:34
Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor         
10:21
Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı         
10:11
Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü         
09:44
Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak         
21:45
Sabah kaybettiği ineği, akşam Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti         
21:33
Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı         
20:33
İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim         
19:24
Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti         
18:10
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 15:44:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Sarıgül: Çiftçimizin yüzü gülmeden gözümüze uyku girmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement