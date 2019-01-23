Mustafa Sarıgül'den İstifa Açıklaması

31 Mart yerel seçimlerine günler kala adayların hala belirlenmemesine tepki gösteren Mustafa Sarıgül, "Cumhuriyet Halk Partisi ya kazanmak istemiyor; ya da umut olmayı beceremiyor.

31 Mart yerel seçimlerine günler kala adayların hala belirlenmemesine tepki gösteren Mustafa Sarıgül, "Cumhuriyet Halk Partisi ya kazanmak istemiyor; ya da umut olmayı beceremiyor. Büyük hayal kırıklığı yaşadım; kimselere söyleyemedim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum" dedi.



31 Mart yerel seçimlerine günler kala adayların hala belirlenmemesine tepki gösteren Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti. İstifasıyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Sarıgül, kendisini istifaya götüren süreci anlattı.



"Seçimlere sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten yoruldum"



Mustafa Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları ise şöyle, "Yıllardır gece gündüz çalışmaktan yorulmayan ben, dört yıldır gece gündüz Şişli'de yerel seçimlere hazırlanan ben, seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum. Gün olur, parti yararına susmanızı gerektirir. Hepimiz biliyoruz ki ülkemiz için hayati önem taşıyan önümüzdeki yerel seçimler 2 ay sonra yapılacak. Neredeyse yarın, Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaylarımızı bile bir türlü belirleyemedik. Oysa yerel seçimler hayati önem taşır" dedi.



"Büyük hayal kırıklığı yaşadım; kimselere söyleyemedim"



Geçmiş dönemde İBB Başkanlığı'na aday gösterildiğinde büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Sarıgül: "Hepimiz hatırlarız ki; 5 yıl önce yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı bendim. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve parti üst yönetimi İstanbul için beni aday göstermek istediklerini, Şişli'de başardıklarımın tüm İstanbul'da ses getirdiğini, oluşturduğum "Yerel Yönetimlerde Şişli Modeli"ni tüm İstanbul'a yaymamı istediklerini söylediler. Ama o süreçte büyük hayal kırıklığı yaşadım; kimselere söyleyemedim. Cumhuriyet Halk Partisi, beni resmi aday olarak görevlendiriyor; Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri de aynı gün adaylığını açıklıyor. Bu benim ne parti anlayışıma ne de mantığıma sığmayacak bir yaklaşımdır. Parti yönetiminin haberi olmadan bunun olması mümkün mü? Ben siyasi terbiyem gereği sustum, içime attım. Çalışmalarımı sürdürdüm. Ben, o seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul oyunu 1 milyon dört yüz bin arttırarak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oy oranına ulaştım; %41. Bu oranda, HDP desteği yoktu; kendi adaylarını çıkarmışlardı. O zaman İyi Parti de yoktu. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin eksiksiz desteği olsaydı eğer; biz istanbul'u beş yıl önce almıştık" dedi.



"Nişantaşı taşra oldu, çöpler toplanmaz, sokaklar bakılmaz oldu"



Şişli'nin şu anki halinden memnun olmadığını belirten Sarıgül, "Halkıma karşı, Şişli'de yaşayan yurttaşlarıma karşı daha vereceğim hizmetler vardı. Şişli'de dolaştıkça gördüm ki, benim marka yaptığım Şişli'nin göz göre göre ne yazık ki yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevde olduğu dönemde ışığı söndü. Türkiye markası olan Nişantaşı taşra oldu, çöpler toplanmaz, sokaklar bakılmaz oldu. Ben 4 yıldır hazırlanıyorum. Seçimlere 2 ay kaldı, Cumhuriyet Halk Partisi hala adaylarını açıklamıyor, açıklayamıyor. Oysa 2019 yerel seçimlerinin 31 Mart tarihinde yapılacağı beş yıl önce belliydi. Muhalefet partilerinin bu seçimlere hazırlanması için önlerinde beş yıl vardı. Ama ana muhalefet olan Cumhuriyet Halk Partisi, iki ay kalan seçimler için adaylarını hala netleştirmedi. Vatandaş haklı olarak buna tepkili. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararsızlığı parti kulislerinde beni, büyüdüğüm, yaşadığım, siyasete girdiğim, siyasette geliştiğim ve yıllarca hizmet verdiğim, mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı bildiğim Şişli yerine, hepsine söz verdiğim Şişli'de yaşayan yurttaşlarıma hizmet yerine, başka semtlerle adımın anılması beni yordu daha önemlisi kırdı. Bir önceki seçimde İstanbul'u bana emanet eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala Şişli adayını açıklamaması beni kırdı" dedi.



" Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine kırgınım, tepkiliyim"



Sarıgül, "Geçen 5 yıl boyunca genel başkana her türlü desteği verdim. Bir gün bana kimse saygısızlık yaptın diyemez. Kendisi de bunu biliyor ve söylüyor. Ama ben ahde vefaya çok inanırım. Bütün yaptıklarıma rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden vefa görmedim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Partili yurttaşlarıma asla değil, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine kırgınım, tepkiliyim. Kararsızlıklarına, açık olmamalarına, hala adayları netleştirmemelerine ve bana karşı vefasız davranmalarına tepkiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi ya kazanmak istemiyor; ya da umut olmayı beceremiyor. Çok üzgünüm, Bugün Şişli'ye hizmet vermek için yeniden adayım; karşımda muhatap bulamıyorum. Geçmişi başka partilere dayanan adaylar büyükşehir adayı yapılırken, CHP'nin öz evladına, -doğrudan diyemiyorlar- dolaylı yoldan başka ilçelere işaret ediyorlar. Küçük kurnazlıklara teslim olamazdım. Bugün bir karar aldım" dedi.



"Sarıgül Şişlide Başkanlığa aday olacak mı? Cevabım net: Evet"



Sarıgül, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok yıpranmaması için ve ya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına Yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül siyaseti bırakıyor mu? Cevabım net; Hayır! Şişli'ye ve Türkiye'ye vereceğim daha çok hizmetler var. Diyebilirsiniz ki, Sarıgül başka bir partiye mi geçiyor? Cevabım net; Bu kararı aldığım bugün için hayır. Sarıgül Şişlide Başkanlığa aday olacak mı? Cevabım net: Evet, Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim" dedi. - İSTANBUL

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