Mustafa Sarıgül'den kafa karıştıran açıklamalar: Ofsaytı kaldıracağız - Son Dakika

Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, konuk olarak katıldığı bir televizyon programında kafa karıştıran açıklamalar yaptı. Canlı yayında konuşan Sarıgül, futbol maçlarından ofsaytı kaldırma vaadinde bulunarak bu kuralla ilgili rahatsızlığını belli etti.

"DÜNYADA DA KALDIRMAMIZ LAZIM"

Sarıgül'ün "Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım. Tartışalım bu konuyu. Ofsayt maçı şey yapıyor" ifadelerine programın sunucusundan "Ama dünyada var" yorumu geldi. Bunun üzerine Sarıgül ise "İşte dünyada da kaldırmamız lazım" yanıtını verdi. Devam eden açıklamalarında ise "Yenilik ve değişim istiyoruz biz. Değişimden bahsediyorum. Ben Türkiye Değişim Partisi'nden bahsediyorum." dedi.

"OFSAYTA DÜŞMEKTEN Mİ KORKUYORSUNUZ?"

Sunucudan gelen "Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" esprisine Sarıgül'ün kahkahalarla gülmesi ise gözlerden kaçmadı.