MUSTAFA SARIGÜL'DEN NATO ÇAĞRISI

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "6,5 milyon mülteciyi NATO ülkeleri eşit oranda almazsa Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesi için destek vermiyoruz deyin" dedi.

Sarıgül, Beşiktaş'ta bulunan çalışma ofisinde açıklamalarda bulundu. "Özellikle Yunanistan'ın adalarımız üzerinde oynadığı oyununu Türkiye Değişim Partisi olarak dikkatle izliyoruz ve esefle kınıyoruz" diyen Sarıgül, "Yerli aracımız bizim için son derece önemli, Türkiye Değişim Partisi, 'Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı' diyen bir partidir. TDP'nin ekonomik milliyetçilik anlayışı ile yerli arabamız TOGG yakında inşallah milletimizle buluşacaktır" dedi.

Sarıgül, "KYK borçlarını kimseye kaptırmam, sayın Kılıçdaroğlu'ndan önce KYK borçlarını ilk söyleyen biziz. KYK borçlarını aylardan beri gündeme getiren parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Ama inanın ki bu da kafi değil, gençlerimiz okulu bitirene kadar para ile pul ile ilgilenmemesi lazım" şeklinde devam etti.Mülteci konusuna da değinen Mustafa Sarıgül, "Finlandiya ve İsveç, NATO'ya girmek istiyorsa Türkiye'nin desteğine ihtiyacı var. O nedenle parlamentoda bulunan bütün muhalefet partilerine çağrıda bulunuyorum. Derhal hükümeti olağanüstü toplantıya çağırın ve parlamentoda bütün muhalefet partileri iktidara NATO'nun önüne güçlü çıkması için yetki verin. 6,5 milyon mülteciyi NATO ülkeleri eşit oranda almazsa Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesi için destek vermiyoruz deyin" şeklinde konuştu.