MUSTAFA SARIGÜL'DEN SİYASİ PARTİLERE 'GENEL AF' ÇAĞRISI - Son Dakika
Üye Girişi

MUSTAFA SARIGÜL'DEN SİYASİ PARTİLERE 'GENEL AF' ÇAĞRISI

16.04.2022 14:32

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, 'Cezaevlerinde 325 binin üzerinde tutuklu ve kader mahkumu var. Gelin hep birlikte bir genel af çıkararak toplumsal barışı sağlayalım' dedi.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, 'Cezaevlerinde 325 binin üzerinde tutuklu ve kader mahkumu var. Gelin hep birlikte bir genel af çıkararak toplumsal barışı sağlayalım' dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen hafta trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın Osmaniye'deki ailesini ziyaret etmek için kente gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, havalimanında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin birçok noktasını gezip sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını belirten Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak karalamak, kötülemek için dolaşmıyoruz. Problemlere çare bulmak için dolaşıyoruz. Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlarına çare bulacak olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir" diye konuştu.

Gündemlerinde cezaevindeki mahkumların olduğunu söyleyen Sarıgül, "Cezaevlerinde 325 binin üzerinde tutuklu ve kader mahkumu var. Bu sayı, kapasitenin çok üzerindedir. Özellikle kadın, çocuk tacizi, uyuşturucu batağı, terör gibi suçlara bulaşmamış olan kader mahkumları için bayram öncesi bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte bir genel af çıkararak toplumsal barışı sağlayalım. Kardeşlik hukukunu bayram öncesi ülkemizde tesis edelim. Bu mübarek ayda en büyük yücelik affedebilmektir. Bu çağrımız, siyasal ya da oyla ilgili bir çağrı değildir. Toplumsal barış için bütün siyasi partilere yapılan bir çağrıdır? ifadelerini kullandı.

Sarıgül, açıklamanın ardından kara yoluyla Osmaniye'ye gitti.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN SİYASİ PARTİLERE 'GENEL AF' ÇAĞRISI
MUSTAFA SARIGÜL'DEN SİYASİ PARTİLERE 'GENEL AF' ÇAĞRISI
MUSTAFA SARIGÜL'DEN SİYASİ PARTİLERE 'GENEL AF' ÇAĞRISI

YORUMLAR
500
Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'genel af' çağrısı Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'genel af' çağrısı Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül: Gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül: Gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 425 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 425 oldu

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUSTAFA SARIGÜL'DEN SİYASİ PARTİLERE 'GENEL AF' ÇAĞRISI - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen yolcu bıçaklandı! Saldırgan taksici tutuklandı
14:29 Eski yapımcı, yeni sunucu Erol Köse'den Aleyna Tilki'ye sert eleştiri: Donunu gösterdiysen kariyerin bitmiştir
14:26 Filipinler'de 'Megi fırtınası' facia yarattı: Ölü sayısı 167'ye yükseldi, 110 kişiden haber alınamıyor
14:24 Ünlü spor spikeri tacizci taraftarı ifşa etti! "İç çamaşırını koklamak istiyorum" mesajı aldım
14:23 Azerbaycan lideri Aliyev, Batılı ülkeleri ikiyüzlülükle suçladı: Biz Bayraktarları kullanırken ölüm silahı diyorlardı, Ukrayna kullanınca melek
14:18 Vedat Muriç, Türkiye'ye dönüyor: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la adı anılıyor
14:08 Ali Babacan'dan HDP'ye açılan kapatma davasına tepki: Defalarca kapatılmış, bitmiş mi? İyi halt ettiniz
14:00 İznini memleketinde kullanan uzman çavuş traktör kazasında yaşamını yitirdi
13:55 İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
13:40 Otoyolları mesken tutan fuhuş çetesi çökertildi: Araçları durdurup gasp yapan çete kendine özgü lisan bile geliştirmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 14:48:10. #1.12#
SON DAKİKA: MUSTAFA SARIGÜL'DEN SİYASİ PARTİLERE 'GENEL AF' ÇAĞRISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement