MUSTAFA SARIGÜL'DEN SİYASİ PARTİLERE 'GENEL AF' ÇAĞRISI - Son Dakika

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, 'Cezaevlerinde 325 binin üzerinde tutuklu ve kader mahkumu var. Gelin hep birlikte bir genel af çıkararak toplumsal barışı sağlayalım' dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen hafta trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın Osmaniye'deki ailesini ziyaret etmek için kente gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, havalimanında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin birçok noktasını gezip sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını belirten Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak karalamak, kötülemek için dolaşmıyoruz. Problemlere çare bulmak için dolaşıyoruz. Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlarına çare bulacak olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir" diye konuştu.

Gündemlerinde cezaevindeki mahkumların olduğunu söyleyen Sarıgül, "Cezaevlerinde 325 binin üzerinde tutuklu ve kader mahkumu var. Bu sayı, kapasitenin çok üzerindedir. Özellikle kadın, çocuk tacizi, uyuşturucu batağı, terör gibi suçlara bulaşmamış olan kader mahkumları için bayram öncesi bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte bir genel af çıkararak toplumsal barışı sağlayalım. Kardeşlik hukukunu bayram öncesi ülkemizde tesis edelim. Bu mübarek ayda en büyük yücelik affedebilmektir. Bu çağrımız, siyasal ya da oyla ilgili bir çağrı değildir. Toplumsal barış için bütün siyasi partilere yapılan bir çağrıdır? ifadelerini kullandı.

Sarıgül, açıklamanın ardından kara yoluyla Osmaniye'ye gitti.