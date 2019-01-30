Son Dakika Haberleri: Mustafa Sarıgül, DSP'den Aday Oldu

Mustafa Sarıgül, DSP'den Aday Oldu

44 dakika önce

-DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları -CHP'den istifa eden ve Şişli adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül'ün açıklamaları ANKARA - CHP'den istifa eden ve Şişli adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

-DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları
- CHP'den istifa eden ve Şişli adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül'ün açıklamaları
ANKARA - CHP'den istifa eden ve Şişli adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:34 Kaynak: AA

Şişli, Aksakal, Mustafa Sarıgül, Güncel
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