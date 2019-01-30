Mustafa Sarıgül, DSP'den Aday Oldu
44 dakika önce
-DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları -CHP'den istifa eden ve Şişli adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül'ün açıklamaları ANKARA - CHP'den istifa eden ve Şişli adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
-DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
'ın açıklamaları
- CHP
'den istifa eden ve Şişli
adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül
'ün açıklamaları
ANKARA - CHP'den istifa eden ve Şişli adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:34 Kaynak: AA
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