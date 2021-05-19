Mustafa Sarıgül gençlere seslendi: "Ülkemizin önünü ve sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak" - Son Dakika

Mustafa Sarıgül gençlere seslendi: "Ülkemizin önünü ve sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak"

19.05.2021 22:43

- Mustafa Sarıgül gençlere seslendi: "Ülkemizin önünü ve sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak" Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 19 Mayıs'ta Samsun'daSAMSUN – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a gelen ve gençlere seslenen Türkiye Değişim...

- Mustafa Sarıgül gençlere seslendi: "Ülkemizin önünü ve sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 19 Mayıs'ta Samsun'da

SAMSUN – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a gelen ve gençlere seslenen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ülkemizin önünü ve sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 19 Mayıs'ta Samsun'a gelerek Bandırma Vapuru önünde partililerle buluştu. Yoğun ilgiyle karşılaşan Genel Başkan Sarıgül, burada açıklamalarda bulundu. İktidara gelmeleri halinde gençler için ücretsiz internet sağlayacaklarını ifade eden Sarıgül, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun ismini de Öğrenci Ağırlama Merkezi olarak değiştireceklerini belirtti. Mustafa Sarıgül, gençlerin teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanması ve genç işsizliğine çözüm olmak için çalışacaklarını, Türkiye Değişim Partisi'nin ülkenin ve gençlerin önünü açacaklarını belirtti.

Günün önemine ilişkin konuşan Mustafa Sarıgül, "102 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için Samsun'a geldi. Samsun Cumhuriyet tarihinde Türkiye için en önemli illerimizin başında gelmektedir. O gün büyük sıkıntı vardı. Büyük sorun vardı. Ülkemizin dört bir yanı düşmanlar tarafından sarılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk büyük bir inançla büyük bir gururla büyük bir heyecanla Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesini bu noktadan başlattı" diye konuştu.

"Kredi ve Yurtlar Kurumu, 'Öğrenci Ağırlama Merkezi' olacak"

Türkiye Değişim Partisi'nin gençlere büyük önem verdiğini söyleyen Genel Başkan Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde gençler için yapacaklarını şöyle anlattı:

"Gençler bizi eleştirmekten asla ve asla çekinmeyin. Gençler bu ülkenin geleceği sizin. Gençler değişimi sizin sağlayacağınıza inanıyorum. Ama bugün gençlere baktığım zaman üzülüyorum. Gençlerin çoğu iş bulamıyor. Gençlerin çoğu ne yazık ki mağdur. Üniversiteye giden gençlerimiz ne yazık ki teknolojiden yeteri kadar yararlanamıyorlar. İnternet bağlantısı kuramayan, ekonomik nedenlerle gençlerimiz var. TDP iktidarında gençlerimize söz veriyorum. Üniversiteyi bitirene kadar bütün teknolojik araçlardan ücretsiz olarak yararlanacaksınız. Wi-fi olsun, internet olsun, bunların tamamı size mutlaka ve mutlaka ücretsiz olacak. Çünkü üniversite gençliği bizim geleceğimiz olacak. Bir başka olayımız şu; bakıyorsunuz genç Kredi ve Yurtlar Kurumu'na gidiyor. Orada yazıyor 'Kredi ve Yurtlar Kurumu' diye. Asla orada 'Kredi ve Yurtlar Kurumu' diye yazmayacak, 'Öğrenci Ağırlama Merkezi' yazacak. Gençlerimiz üniversiteyi bitirene kadar, o gençlere 'paran var mı', 'pulun var mı' diye sormayacağız. O gençlere bir tek soru soracağız. Evlatlar Allah'ım size zihin açıklığı versin. Çalışın ve bu ülkenin gelişmesine güçlenmesine katkıda bulunun. İşçi gençlerimiz var, köylü gençlerimiz var, bir de işsiz gençlerimiz var. Ki o işsiz gençlerimiz benim yüreğimi yakıyor. Bu devirde bir annenin babanın çocuğu, torunu işsizse o eve mutluluk olması mümkün değildir. Gençler söz veriyorum. Hepiniz işe girene kadar. Asla ve asla Türkiye Değişim Partisi'nde uyumak yok. Çok çalışacağız gençler. Azimli ve gayretli olacağız. Değişimi sağlayacağız. Ülkemizin önünü ve sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak."

Mustafa Sarıgül, açıklamalarının ardından küçük bir çocukla gülümseten anlar yaşadı. Sarıgül çocuğa liderlik sözü verdirdi, ardından il parti binası açılışı için oradan ayrıldı.

Mustafa Sarıgül gençlere seslendi: Ülkemizin önünü ve sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak
Mustafa Sarıgül gençlere seslendi: Ülkemizin önünü ve sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak
Mustafa Sarıgül gençlere seslendi: Ülkemizin önünü ve sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak
Mustafa Sarıgül gençlere seslendi: Ülkemizin önünü ve sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül gençlere seslendi: 'Ülkemizin önünü ve sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak' - Son Dakika


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