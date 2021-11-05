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MUSTAFA SARIGÜL: İŞSİZLİĞİ, PAHALILIĞI VE YOKSULLUĞU GÜNDEMDE TUTACAĞIZ - Son Dakika

MUSTAFA SARIGÜL: İŞSİZLİĞİ, PAHALILIĞI VE YOKSULLUĞU GÜNDEMDE TUTACAĞIZ

05.11.2021 13:45

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ekonomi ile ilgili, "Diğer partiler, kim kiminle ittifak yapacak, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile ilgili, "Diğer partiler, kim kiminle ittifak yapacak, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bunları konuşadursun. İşsizliği, pahalılığı, yoksulluğu ve tarımı gündemde tutmaya devam edeceğiz. İktidara gelir gelmez de sorunları çözeceğiz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti üst düzey yöneticileri ile birlikte Nevşehir'in merkeze bağlı Uçisar beldesinde bir araya geldi. Bir otelde basın açıklaması yapan Sarıgül, Meclis'ten geçen Suriye- Irak tezkeresine değinerek, "TDP, diğer siyasi partilerin tercihlerini kendilerine bırakır. Böylesine önemli bir konu; önümüze geldiğinde Merkez Karar Yürütme Kurulu'muzda ve Parti Meclisi'mizde bu konuyu enine boyuna değerlendiririz. Allah'ın izni vatandaşlarımızın tercihi ile eğer benim başbakanlığımda aynen şöyle olur; önce parlamentoda gizli oturum yaparım, emniyet, istihbarat ve Milli Savunma Bakanlığı birimlerimizi dinleriz, bakarız. TDP, barış isteyen bir partidir. TDP dünyanın ve Türkiye'nin her noktasında 'silahlar gitsin, barış gelsin' diyen bir partidir ama TDP, Mehmetçik'imiz sınırı geçmişse atalarımızın, dedelerimizin ve ecdadlarımızın kanı ile yoğrulan ay yıldızlı bayrağı terör örgütlerine karşı koruyorsa, diğer ülkelere karşı koruyorsa, benim bayrağım oradan asla inmez. Sınır ötesinde benim bayrağım, Türkiye'mizin huzuru için dalgalanıyorsa, o bayrak orada dalgalanmaya devam edecek. Bu koşullarda TDP'nin oyu, askerimizin gücünün daha fazla gösterilmesinden yana olur" diye konuştu.

'84 MİLYONUN HAKKINI 84 KİŞİYE YEDİRMEYECEĞİZ'

Ekonomi hakkında da konuşan Sarıgül, şunları söyledi:

"Halkımızın gündemi; işsizliktir, pahalılıktır, geçim sıkıntısıdır ve tarımdır. Diğer partiler, kim kiminle ittifak yapacak, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bunları konuşadursun. İşsizliği, pahalılığı, yoksulluğu ve tarımı gündemde tutmaya devam edeceğiz. İktidara gelir gelmez de sorunları çözeceğiz. Bakın nasıl çözeceğiz? Hukukta ve demokraside evrensel kurallara uyarak çözeceğiz. Ekonomide güven ortamını sağlayarak çözeceğiz. Ekonomi yönetimini ehil ellere teslim ederek çözeceğiz. Çiftçimizi, sanayicimizi, turizmcimizi destekleyerek çözeceğiz. Gösterişe ve israfa son vererek çözeceğiz. Şirketlere hazine değil, çiftçiye alım garantisi vererek çözeceğiz. 84 milyonun hakkını, 84 kişiye yedirmeyerek çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SARIGÜL: İŞSİZLİĞİ, PAHALILIĞI VE YOKSULLUĞU GÜNDEMDE TUTACAĞIZ
MUSTAFA SARIGÜL: İŞSİZLİĞİ, PAHALILIĞI VE YOKSULLUĞU GÜNDEMDE TUTACAĞIZ
MUSTAFA SARIGÜL: İŞSİZLİĞİ, PAHALILIĞI VE YOKSULLUĞU GÜNDEMDE TUTACAĞIZ
MUSTAFA SARIGÜL: İŞSİZLİĞİ, PAHALILIĞI VE YOKSULLUĞU GÜNDEMDE TUTACAĞIZ

Cumhurbaşkanı adayı, Mustafa Sarıgül, Ekonomi, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUSTAFA SARIGÜL: İŞSİZLİĞİ, PAHALILIĞI VE YOKSULLUĞU GÜNDEMDE TUTACAĞIZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUSTAFA SARIGÜL: İŞSİZLİĞİ, PAHALILIĞI VE YOKSULLUĞU GÜNDEMDE TUTACAĞIZ - Son Dakika
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