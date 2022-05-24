Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin (2) - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin (2)

24.05.2022 18:23
Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin (2)

'YUNANİSTAN GÜCÜ AMERİKA'DA DEĞİL KOMŞUSU TÜRKİYE'DE ARASINTürkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa ziyaretinin ardından Diyarbakır'a geldi.

'YUNANİSTAN GÜCÜ AMERİKA'DA DEĞİL KOMŞUSU TÜRKİYE'DE ARASIN

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa ziyaretinin ardından Diyarbakır'a geldi. Partisinin il binasında partililerle bir araya gelen Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'de yaptığı konuşmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "NATO, Avrupa'nın şımarık çocuğu olan Yunanistan'a mutlaka haddini bildirmelidir. Konuşmalar, doğru konuşma olmamıştır, barıştan yana olmamıştır. Aksine barışa gölge düşüren bir konuşma olmuştur. Yunanistan Başbakanı şunu bilmeli ki; Amerika'ya yaklaşarak huzuru sağlayamazsın. Senin komşun biziz. Yunanistan'ın nüfusu kadar biz binlerce insana kucağımızı açtık. Yunanistan, gücü, enerjiyi Amerika'da değil kendi komşusu Türkiye'de arasın. Ayıdan post Amerika'dan da gerçekten dost olmaz." ifadesini kullandı.

'NATO HER ÜLKEYE EŞİT ÖLÇÜDE DAVRANMALI'

Mustafa Sarıgül, NATO'nun her ülkeye eşit ölçüde davranması gerektiğini belirterek, "Amerika, NATO'ya müdahale etmemelidir. NATO üyesidir, doğrudur ama NATO her ülkeye eşit ölçüler içerisinde davranmalıdır. Türkiye de NATO üyeliğini bir kez daha gözden geçirmelidir. NATO, Yunanistan'a yaptığı desteğin aynısını Türkiye'ye maalesef yapmamaktadır. NATO Yunanistan'a verdiği silahları, oradaki silahlanmasını Türkiye'ye aynı ölçüler içerisinde göstermemektedir" diye konuştu.

Burak EMEK- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, -


Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin (2)
Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin (2)
Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin (2)
Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin (2)
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MUSTAFA SARIGÜL KADER MAHKUMLARI AFFEDİLSİN MUSTAFA SARIGÜL KADER MAHKUMLARI AFFEDİLSİN TDP Başkanı Sarıgül: 'Yaralı gönüllere merhem olmak için af istiyorum' TDP Başkanı Sarıgül: 'Yaralı gönüllere merhem olmak için af istiyorum'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül: Kader mahkumları affedilsin (2) - Son Dakika
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