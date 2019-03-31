Mustafa Sarıgül, Oyunu Kullandı
19 dakika önce
- DSP Şişli Adayı Mustafa Sarıgül'ün oy kullanması İSTANBUL - DSP Şişli Adayı Mustafa Sarıgül, Nişantaşı'ndaki Sait Çiftçi İlkokulu'nda oyunu kullandı.
- DSP Şişli Adayı Mustafa Sarıgül'ün oy kullanması İSTANBUL - DSP Şişli Adayı Mustafa Sarıgül, Nişantaşı'ndaki Sait Çiftçi İlkokulu'nda oyunu kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:56 Kaynak: AA
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