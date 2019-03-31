Son Dakika Haberleri: Mustafa Sarıgül, Oyunu Kullandı

Mustafa Sarıgül, Oyunu Kullandı

19 dakika önce

- DSP Şişli Adayı Mustafa Sarıgül'ün oy kullanması İSTANBUL - DSP Şişli Adayı Mustafa Sarıgül, Nişantaşı'ndaki Sait Çiftçi İlkokulu'nda oyunu kullandı.

- DSP Şişli Adayı Mustafa Sarıgül'ün oy kullanması İSTANBUL - DSP Şişli Adayı Mustafa Sarıgül, Nişantaşı'ndaki Sait Çiftçi İlkokulu'nda oyunu kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:56 Kaynak: AA

Şişli, Nişantaşı, Mustafa Sarıgül, Güncel
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