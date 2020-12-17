MUSTAFA SARIGÜL PARTİSİNİN ADINI AÇIKLADI - Son Dakika

MUSTAFA SARIGÜL PARTİSİNİN ADINI AÇIKLADI

17.12.2020 13:48
MUSTAFA SARIGÜL PARTİSİNİN ADINI AÇIKLADI, System.String[]

MUSTAFA Sarıgül, partisi Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) ismi, logo ve müziğini tanıttı.

MUSTAFA  Sarıgül, partisi Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) ismi, logo ve müziğini tanıttı. Toplantıya partinin il başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Partinin logosu  iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Mustafa Sarıgül, partililerine seslenerek, "Yurdumuzun sorunlarına, problemlerine çare bulan göreceksiniz tek biz olacağız. Neden? Bugüne kadar Ankara'da konuşması gerekenler konuştu. Muhalefette konuştu, iktidarda konuştu. Ülkenin geldiği nokta ortada bundan sonra siz konuşacaksınız" dedi.

"SİYASETİN BİR KERE YAPILIŞ ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Mustafa Sarıgül,  tanıtım toplantısında şöyle konuştu: "Kar altında 14 sene bekledim, kolay değil 14 sene. Başımızı dik tuttuk boy verdik, 14 yıldır harekettik şimdi bugün inşallah bereket olacağız. Ama türkümüzün formatı şöyle değişiyor, türkümüze artık şöyle diyoruz; 'her tarafı allı morlu, güller açar türlü türlü, bu fırtına dünden belli baş edeceksiniz'. Baş edeceğiz hiç merak etmeyin sevgili dostlarım, değişim 15 dakika sonra kurumsallığıyla bütün dünya ile buluşacak. Siyasetin bir kere yapılış şeklini değiştireceğiz. Türkiye Değişim Hareketindeki her arkadaşım saygıyla, sevgiyle karışacak. Siyasette eleştirilerimizi yaparken bile kalitemizi koruyacağız. Bize oy vermeyi düşünmeyenler bile 'bravo, bunlar siyasete nezaket getirdi, kalite getirdi, bunlara oy verilir' diyecekler. Siyasetin rekabet olduğunu, kavga olmadığını bütün ulusumuza haykıracağız. Nasıl 80 öncesi rahmetli Ecevit, Erbakan Hoca, Sayın Demirel, Sayın Özal ile tartışmalar vardı ama sinkaflı konuşmalar yoktu. O nezaketi ve zarafeti Allah izin verirse ülke siyasetine biz taşıyacağız. Ana ilkelerimiz tek tek anlatmak istiyorum. Cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyacağız, evrensel hukuk değerlerine bağlı kalacağız, inançlara saygılı laikliği yaşatacağız. Üretimi destekleyeceğiz, sanayicimizi, esnafımızı, tüccarımızı destekleyeceğiz. Alın teri ve emeğin hakkını koruyan ülkemizin en demokratik kitle partisi biz olacağız. Ezberleri bozmaya 'bismillah' diyerek fark yaratmaya geliyoruz. Başaracağız, dikeni battığı yerden siz çıkaracaksınız."

Sarıgül, çok heyecanlı olduğunu belirterek, logolarının hiçbir siyasi parti gözetmeksizin hayırlı olmasını diledi.

İKİ KALPLİ LOGO

Partinin logosunun Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalp ve ortalarında bir yıldızdan oluştuğu görüldü. Partinin kadın kolları bayrağı mor, gençlik kolları bayrağı ise sarı renk olarak tanıtıldı. Partinin bayrağı ise kırmızı beyaz üzerine siyah yazılı olarak tanıtıldı.Sarıgül ayrıca pazar günü saat 12'de genel merkez binalarını tanıtacaklarını belirtti.

İLK ROZET SARIGÜL'EToplantının sonunda Sarıgül "Ankara'da paylaşacaktım ama dayanamadımö diyerek partisinin "Değişim geliyorö, "Zamanı geldiö isimli müziklerini tanıttı. Türkiye Değişim Partisi'nin ilk rozetini İstanbul İl Başkanı Yusuf Bolat, Mustafa Sarıgül'e taktı. Programın sonunda Sarıgül il başkanlarıyla birlikte sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

SOSYAL MESAFE

Toplantı öncesi ve sonrasında, partililerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Toplantı sonrası Sarıgül'e yoğun ilgi gösteren partililer Sarıgül ile fotoğraf çektirdi, bu sırada da sosyal mesafeye uyulmaması dikkat çekti.

- İstanbul

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUSTAFA SARIGÜL PARTİSİNİN ADINI AÇIKLADI - Son Dakika


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