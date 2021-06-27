ÇANKIRI MUSTAFA SARIGÜL: PUSULAMIZ İNSAN, ROTAMIZ İNSANCA BİR YAŞAM - Son Dakika

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Pusulamız insan, rotamız insanca bir yaşam. TDP olarak sizlere her zaman değişimle geleceğiz. Biz milletimize yürekten bağlıyız" dedi.

TDP Lideri Sarıgül, kara yolu ile geldiği Çankırı'da Emir Karatekin Türbesi'ni ziyaret edip, basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, Çankırı'nın derdinin bulunduğunu söyleyerek, "Derdi veren yüce Rabbim çaresini de birlikte gönderir. Çankırı'ya çare, sevgi, umut ve değişim geldi. Bizim için değişim aile ile başlayacak. Kadınlar gelecek, Türkiye güzelleşecek. Gençler seçecek, yeni nesil gelecek. TDP gelecek, iktidar gidecek. Pusulamız insan, rotamızsa insanca bir yaşam. TDP Çankırı'ya büyük bir turizm atağı başlatacak. Biliyorsunuz ki Yıldıztepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Kış turizmi adına, ekonomiyi daha da güçlendirmek için burada bulunan kayak merkezimizi hak ettiği yere getirmeye mecburuz. Yıldıztepe'nin Erciyes'ten, Palandöken'den ne eksiği var? Yatırım ve tanıtımı olursa yıldızı daha da parlayacak, hak ettiği yeri alacak" dedi.

Sarıgül, iktidarları döneminde yedi bölgede ayrı çalışma yapacaklarını söyleyerek, "TDP iktidarında nasıl ki Trakya ile Anadolu'yu birbirine bağlıyorsak, tüm bölgeleri de birbirine kavuşturacağız. TDP seçim vakti görünen, seçim bitince kaybolan bir parti değildir. TDP olarak sizlere her zaman değişimle geleceğiz. Biz milletimize yürekten bağlıyız" dedi. Sarıgül, toplantı sonrası kent merkezinden ayrıldı.