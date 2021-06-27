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Mustafa Sarıgül: "Pusulamız insan, rotamız ise insanca bir yaşam" - Son Dakika

Mustafa Sarıgül: "Pusulamız insan, rotamız ise insanca bir yaşam"

27.06.2021 15:37
Mustafa Sarıgül:

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı ziyaretinde "Pusulamız insan, rotamız ise insanca bir yaşam" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı ziyaretinde "Pusulamız insan, rotamız ise insanca bir yaşam" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'daki programına Emir Karatekin Türbesini ziyaretle başladı. Türbeyi ziyaret eden Sarıgül ve beraberindekiler, dualar etti.

Burada açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, ülkede birçok soruna çözüm üreteceklerini belirtti. Sarıgül, "Ilgaz Anadolu'nun yüce bir dağıdır. Çankırı ise, Anadolu bozkırının bereketli toprağıdır. Çankırı Tuz Mağarası tam 5 bin yıldır tuz üretiyor. Burası dünyanın en eski ve en büyük tuz madenlerinden biridir. Ülkemizin en büyük kaya tuzu rezervine sahiptir. Bu tuzlar, fabrikalarda işlenmekte ve sofralarımıza tat vermektedir. Hastalara şifadır, her derde de devadır. Sağlık turizminde bazı atılımlar yapılıyor. Neden dünyayı bu şifalı tuz mağaraları ile buluşturmuyoruz? Ülkemizi yeterince anlatamıyor, tanıtamıyoruz" dedi.

"Bizim için değişim, aile ile başlayacak"

Sarıgül, "Değişim olacak, iktidar değişecek. TDP gelecek, değişim kendini gösterecek. Çankırı'nın derdi büyük. Derdi veren yüce rabbim çaresini de birlikte gönderir. Çankırı'ya çare geldi, sevgi geldi, umut geldi, değişim geldi. TDP israfın iktidarını bitirecek, esnafın iktidarını getirecek. Geçim derdi bitecek, yuvalarımıza huzur gelecek. Bugünkü iktidar elalemin oğlunu, elin kızını düşünüyor. Bizim yavrularımızı, evlatlarımızı kim düşünecek? Onlara kim sahip çıkacak? Kimden yardım isteyecekler? Evini zar zor geçindiren babadan mı yoksa çocuklarının dertlerine üzülen anadan mı? Babalar iyi bir işi, adil bir maaşı ve çocuklarına iyi bir gelecek sağlamayı hak ediyor. Annelerse iyi bir eşi, tencerede kaynayan aşı ve çocuklarıyla insan gibi yaşamayı hak ediyor. İktidar, bu vatanın çocuklarına üvey evlat muamelesi yapıyor. Bizim için değişim, aile ile başlayacak. Kadınlar gelecek, Türkiye güzelleşecek. Gençler seçecek, yeni nesil gelecek, TDP gelecek, iktidar gidecek. Pusulamız insan, rotamız ise insanca bir yaşam" ifadelerini kullandı.

"Tüm bölgeleri de birbirine kavuşturacağız"

Açıklamasına devam eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül şu ifadelere yer verdi:

"Bizim iktidarımızda örtülü hiçbir şey olmayacağı gibi örtülü ödenek de olmayacak. Çünkü millet, parasının nereye harcandığını bilecek, görecek. Har vurup harman savuranların dönemi bitecek. TDP Çankırı'ya büyük bir turizm atağı başlatacak. Biliyorsunuz ki Yıldıztepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Kış turizmi adına, ekonomiyi daha da güçlendirmek için burada bulunan kayak merkezimizi hak ettiği yere getirmeye mecburuz. Yıldıztepe'nin Erciyes'ten, Palandökenden ne eksiği var? Yatırım ve tanıtımı olursa, yıldızı daha da parlayacak, hak ettiği yeri alacak. TDP iktidarında, yedi bölgede ayrı çalışma yapacağız. TDP iktidarında, nasıl ki Trakya ile Anadolu'yu birbirine bağlıyorsak, tüm bölgeleri de birbirine kavuşturacağız. Anadolu'ya el verdik, Çankırı'ya söz verdik. Çankırı nasıl ki Ankara'nın yanı başında, biz de Çankırı'ya aynı yakınlıktayız. TDP seçim vakti görünen, seçim bitince kaybolan bir parti değildir. TDP olarak sizlere her zaman değişimle geleceğiz. Biz milletimize yürekten bağlıyız. Çankırı'nın sevgisine, sonuna kadar layığız. TDP, hak etmediği kalpte bulunmaz. TDP sevilmediği kalpte asla tutunmaz. Fakirliğin dilini bilmeyenler, bu milletin dilinden anlamazlar" diye konuştu. - ÇANKIRI

Mustafa Sarıgül: Pusulamız insan, rotamız ise insanca bir yaşam
Mustafa Sarıgül: Pusulamız insan, rotamız ise insanca bir yaşam
Mustafa Sarıgül: Pusulamız insan, rotamız ise insanca bir yaşam

Mustafa Sarıgül, İktidar, Türkiye, Çankırı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül: 'Pusulamız insan, rotamız ise insanca bir yaşam' - Son Dakika


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