Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de - Son Dakika

Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de

23.05.2021 16:18

Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de Zorlu ailesinin hayatını kaybeden annelerinin cenaze törenine katılmak üzere Denizli'ye gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti ofisinde basın açıklamasında bulundu Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa...

Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de

Zorlu ailesinin hayatını kaybeden annelerinin cenaze törenine katılmak üzere Denizli'ye gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti ofisinde basın açıklamasında bulundu

DENİZLİ - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zorlu ailesinin hayatını kaybeden annelerinin cenaze törenine katılmak için Denizli'ye geldi. Sarıgül, cenaze töreni öncesinde parti ofisinde basın açıklamasında bulundu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'daki konutunda yapmayı planladığı basın açıklamasını Denizli'deki parti ofisinde yaptı. Pandemi nedeniyle Büyükşehir Belediyelerinin bir araya gelmesini isteyerek, "Emlak vergileri bu ay sonu bitiyor, özellikle Büyükşehir Belediyeleri öncülük etmeli. Emlak ve çevre temizlik vergileri mutlaka ertelenmelidir. Mayıs ayı sonuna kadar, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ödenmesi yasal bir zorunluluktur ancak salgın döneminde çok zor koşullar altında, hayatını idame ettirmeye çalışan tüm vatandaşlarımıza destek olmak adına Büyükşehir Belediyeleri girişimiyle emlak ve çevre temizlik vergilerinin yıl sonuna kadar, faizsiz olarak ertelenmesi sağlanmalıdır" dedi.

"Telefon faturalarına indirim yapılsın"

GSM operatörlerine seslenen Sarıgül, "Pandemi döneminde en fazla ekonomik gelir elde eden GSM operatörleri, sizden rica ediyorum, bütün telefon faturalarına indirim yapılsın ya da vatandaşlara internet, kullanım hakkı hediye edilsin. Pandemi döneminde hepimiz sevdiklerimizden uzak kaldık. Yakınlarımızı göremedik, sarılamadık maalesef bir süre daha böyle devam edecek gibiyiz. Hayatımızın büyük bir bölümü, telefonun tuşları ve kamerasından ibaret hale geldi, sevdiklerimizi görebilmek için kameralara alışmaya çalıştık. Geçen bir yıllık dönemde GSM operatörlerimiz en üst düzeyde hizmet sunmaya çalıştılar, bunun için kendilerine ve emeği geçen geçen tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum ve bu olağanüstü dönemde bir destek istiyorum; en azından yıl sonuna kadar iletişim ücretlerinde indirim veya ücretsiz kullanım hakkı şeklinde vatandaşımızı mutlu etmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Aşı uygulama takviminin şeffaf bir biçimde paylaşılmasını talep ediyoruz"

Aşı uygulama takvimini vatandaşlarla şeffaf olarak paylaşılmasını isteyen TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Aşı konusunda defalarca çağrımız olmuştu, Almanya ile yapılan anlaşma ülkemiz için son derece önemlidir ve bizi mutlu etmiştir. Bu noktada, devlete güven ilkesi kapsamında, aşının geliş ve uygulama takviminin vatandaşlarımızla şeffaf bir biçimde paylaşılmasını talep ediyoruz zira güven her şeydir ve bizler devlette güven ve istikrarın en önemli konu olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmenin çok sevindirici olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Umuyoruz ki, bizlere açıklanan tarihlerde aşı gelişi gerçekleşir ve vatandaşımızın mağduriyeti ortadan kalkar" diye konuştu.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül'ün, daha sonra hayatını kaybeden Saide Zorlu'nun cenaze törenine katılacağı öğrenildi.

Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de
Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de
Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de
Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de

Mustafa Sarıgül, Pandemi, Denizli, Cenaze, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de - Son Dakika


Son Dakika

Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? Diyarbakır Havalimanı'nın 1 ay boyunca uçuşa kapatılacağı öğrenildi Diyarbakır Havalimanı'nın 1 ay boyunca uçuşa kapatılacağı öğrenildi Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı Funda Aksu, aralarında ilişki olmadığını söyledi Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı Funda Aksu, aralarında ilişki olmadığını söyledi Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı

Son Dakika Haberleri
17:42 Müşteri, "Maske takın" diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı
17:39 Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?
17:35 Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun sosyal paylaşım sitelerindeki takipçi sayısı yarım milyarı aştı
17:27 Taksim'de ekipler parfümlerini aldı, seyyar satıcı boğazına döner bıçağı dayadı
17:25 Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor
17:22 Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi
16:55 Fenerbahçe'de Gustavo depremi: Emre Belözoğlu varsa, ben yokum!
16:51 Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı Funda Aksu, aralarında ilişki olmadığını söyledi
16:13 İtalya'da düşen teleferik nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti
15:57 Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda
Müşteri, Müşteri, "Maske takın" diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı         
17:42
Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun sosyal paylaşım sitelerindeki takipçi sayısı yarım milyarı aştı Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun sosyal paylaşım sitelerindeki takipçi sayısı yarım milyarı aştı         
17:35
Robinson Ziya dede olarak bilinen adam Türkiye'ye kötü haberi verdi: Eskiden bir sürü kiraz çıkardı, şimdi yemeye bulunmuyor Robinson Ziya dede olarak bilinen adam Türkiye'ye kötü haberi verdi: Eskiden bir sürü kiraz çıkardı, şimdi yemeye bulunmuyor         
17:29
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi         
17:23
İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın "Ölüyorum" feryatları ortalığı inletti         
15:40
Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi         
15:12
Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti! Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti!         
14:46
Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor         
14:40
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart         
13:35
İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:25
Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı         
11:51
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:03
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi         
10:21
Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti         
09:05
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 17:47:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement