Mustafa Sarıgül: Siyasi partiler, hükümete NATO görüşmelerinde tam yetki versin - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül: Siyasi partiler, hükümete NATO görüşmelerinde tam yetki versin

24.06.2022 14:25
Mustafa Sarıgül: Siyasi partiler, hükümete NATO görüşmelerinde tam yetki versin

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, NATO görüşmelerinin başlayacağını belirterek, "Siyasi partiler, bu konuda hükümete tam yetki versin ki; hükümet NATO'da rahat etsin.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, NATO görüşmelerinin başlayacağını belirterek, "Siyasi partiler, bu konuda hükümete tam yetki versin ki; hükümet NATO'da rahat etsin. Hükümete vereceğimiz tam yetki görüşmeler esnasında hükümetin elini güçlendirecektir" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te, parti binasında basın toplantısı yaptı. Mustafa Sarıgül, şu an yapılan ittifakların ve ittifak görüşmelerini doğru bulmadığını söyledi. İttifakları zamanı geldiği konuşacaklarını dile getiren Sarıgül, "Siyasi partiler arasında iş birliği, güç birliği her zaman yapılır. Şu anda yapılan görüşmeler, erken görüşmelerdir. Siyaset diplomasisini izlemek gerekir. Seçime 4 ay kala yapılacak olan ittifaklar, en geçerli, ülkemizi en iyi noktaya taşıyacak ittifaklardır" dedi.

'MÜLTECİLER 28 NATO ÜLKESİNE EŞİT OLARAK DAĞITILMALI'

Meclis'te grubu bulunan partilerin NATO konusunda ittifak yapması gerektiğini belirten Sarıgül, "Tüm partilere sesleniyorum; NATO görüşmeleri önümüzdeki hafta yapılacak. İktidara şu konuda yetki verin; NATO'yu oluşturan 28 ülke, Türkiye'deki mültecileri, eşit oranda almak kaydı şartıyla, Türkiye'nin terörle ilgili endişesini gidermek şartıyla, İsveç ve Finlandiya'ya NATO'ya girme izni verilsin. Siyasi partiler, bu konuda hükümete tam yetki versin ki, hükümet NATO'da rahat etsin. Hükümete vereceğimiz tam yetki; görüşmeler esnasında hükümetin elini güçlendirecektir. Türkiye'de bulunan bütün mülteciler, 28 NATO ülkesine eşit olarak dağıtılacaktır. Bunlar yapılmadığı takdirde, İsveç ve Finlandiya'nın girişine kesinlikle onay vermeyelim. NATO ülkeleri, bizdeki mültecileri alıp, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermiyorlarsa; NATO'dan çıkmayı, NATO ve ABD üslerinin kapatılmasını dahi gündeme alalım" diye konuştu.


- Kilis
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mustafa Sarıgül: Siyasi partiler, hükümete NATO görüşmelerinde tam yetki versin - Son Dakika

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