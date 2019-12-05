Son Dakika Haberleri: Mustafa Sarıgül: "Skor olarak istediğimizi alamadık ama oyundan memnunum"
Son Dakika Spor Mustafa Sarıgül: 'Skor olarak istediğimizi alamadık ama oyundan memnunum' - Son Dakika Spor

Mustafa Sarıgül: "Skor olarak istediğimizi alamadık ama oyundan memnunum"

6 saat önce

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Burada Beşiktaş'a karşı oynamak zevkli bir durum.

Mustafa Sarıgül:

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Burada Beşiktaş'a karşı oynamak zevkli bir durum. Skor olarak istemediğimizi alamadık ama oyun olarak memnun oldum" diye konuştu.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 24 Erzincanspor deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, kulüp olarak kupada 5. tura geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Beşiktaş'ı Erzincan'da ağırlayacağız. Bölüm bölüm iyi oynadık. Maçtan önce konuştuğumda da mücadele etmeye çalışacağız, cevap vermeye çalışacağız demiştim. Zaman zaman iyi oynadığımız bir maç oldu. Oyunun bazen heyecanına kapıldık ve basit pas hataları yaptık. Oyun anlamında memnunum. Burada Beşiktaş'a karşı oynamak zevkli bir durum. Skor olarak istemediğimizi alamadık ama oyun olarak memnun oldum" dedi. - İSTANBUL

Mustafa Sarıgül, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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