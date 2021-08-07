Mustafa Sarıgül: 'Ülke yansın, biz acele iktidar olalım' diyen parti olamayız - Son Dakika

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "'Ülke yansın da biz acele iktidar olalım' diyen bir parti olamayız. 'Ülkede kötü bir şey olsun da biz iktidara gelelim' diyen bir parti değiliz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Partisinin İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Sarıgül, orman yangınlarına değinerek, "Şu an ciğerlerimiz yanıyor. Yangınların çıktığı andan itibaren o bölgeye ilk ulaşanlardan biriyim. Uzaktan bakmak farklı, oraya gidip görülenler farklı. Birçok çeşit canlıyı kaybettik. Ciğerlerimiz parçalanıyor. Son derece üzgünüz. Bu konuda Türkiye Değişim Partisi olarak sorumluluğun bilincinde olan tek partiyiz. Türkiye Değişim Partisi olarak asla yangına benzinle giden parti olmayacağız. 'Ülke yansın da biz acele iktidar olalım' diyen bir parti olamayız. 'Ülkede kötü bir şey olsun da biz iktidara gelelim' diyen bir parti değiliz" diye konuştu.