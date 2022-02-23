Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti: Geliyor gelmekte olan - Son Dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil'i misafir etti.
Aylin Kotil, dün gerçekleşen ziyaretinden fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Kotil, Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinden iki kareyi "Geliyor gelmekte olan" mesajıyla yayınladı.
Aylin Kotil'e Kılıçdaroğlu ziyaretinde oğlu Ömer Sarıgül eşlik etti. Odatv'nin ulaştığı fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'nün de bulunduğu görüldü.
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