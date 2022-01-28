Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez ilçe başkanı vardı! - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi'ni kurduktan sonra siyasette aktif bir rol izlemeye başlayan Mustafa Sarıgül, bu kapsamda sosyal medyayı da sıkça kullanıyor. Paylaştığı videolarla sık sık gündeme bomba gibi düşen Sarıgül'ün bu kez partisinin Bodrum ilçe başkanını azarladı.

"170 ÜYE OLUR MU?"

Sarıgül,170 üye yaptığı için Bodrum ilçe başkanını azarladığı videoda ilçe başkanına "Koca Bodrum'da 170 üye olur mu?" diyerek kızdı. Sarıgül, ilçe başkanına "Mayıs ayında geldiğim zaman, 170'in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın!" diyerek de talimat verdi.