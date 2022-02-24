Son dakika haber... MUSTAFA SARIGÜL VE PARTİLİLER NECMETTİN ERBAKAN'I MEZARI BAŞINDA ANDI - Son Dakika
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Son dakika haber... MUSTAFA SARIGÜL VE PARTİLİLER NECMETTİN ERBAKAN'I MEZARI BAŞINDA ANDI

24.02.2022 11:58

Gelen son dakika haberine göre TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı.

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve partililer, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı pazar günkü 11. ölüm yıldönümü öncesinde, Merkez Efendi Mezarlığında kabri başında andı. Törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ardından açıklama yapan, Mustafa Sarıgül, "Bugün ciddi devlet adamı, başbakanlık yapmış, ülkemize sayısız eserler kazandırmış Prof. Dr. Sayın Necmettin Erbakan Hocamızı saygıyla, sevgiyle, dualarımızla bir kez daha yad ettik. Mekanı cennet olsun. Erbakan ailesine ve bütün ulusumuza bir kez daha başsağlığı diliyorum. Erbakan Hocamıza yapılan demokrasi dışı uygulamaları, özellikle 28 Şubat tarihinde Başbakanken kendisine kurulan demokrasi dışı tuzakları kim kurdu, nasıl kurdu, niçin kurdu pazartesi günü Türkiye Değişim Partisi genel merkezimizde bütün somut verileriyle birlikte, bütün ulusumuzla paylaşacağım" dedi.

Son dakika haber... MUSTAFA SARIGÜL VE PARTİLİLER NECMETTİN ERBAKAN'I MEZARI BAŞINDA ANDI
Son dakika haber... MUSTAFA SARIGÜL VE PARTİLİLER NECMETTİN ERBAKAN'I MEZARI BAŞINDA ANDI
Son dakika haber... MUSTAFA SARIGÜL VE PARTİLİLER NECMETTİN ERBAKAN'I MEZARI BAŞINDA ANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MUSTAFA SARIGÜL VE PARTİLİLER NECMETTİN ERBAKAN'I MEZARI BAŞINDA ANDI - Son Dakika


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