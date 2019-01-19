Mustafa Savaş: "Aydın'da Olmazsa Olmazımız, Katılımcı Bir Yönetim Anlayışı Olacak"

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, Çine'de muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, Çine'de muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.



Yerel yönetimlerde izleyecekleri yönetim anlayışının Aydın'ı ortak akılla yönetmek olacağını, ben yaptım oldu hissiyatıyla asla hareket etmeyeceklerini ifade Mustafa Savaş, "Büyükşehir Belediyesi'ni ve ilçe belediyelerimizi vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, muhtarlarınızın da fikirlerini alarak yönetmek olacak. Sağlıklı bir çevre, planlı bir çevre ve demokratik kültürel bir çevre hissiyatıyla projelerimizi hazırlıyoruz. Nisan ayından itibaren ülkemizin en güzel şehirlerinden birisini Aydınlı hemşerilerimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.



"Sağlıklı bir çevre şart"



Aydın'ı yeniden yapılandırma sürecinde sağlıklı bir çevre anlayışından asla ödün vermeyeceklerini dile getiren Mustafa Savaş, "Temiz havaya sahip, içilebilir bol ve ucuz suyu olan, gürültü kirliliği bulunmayan, atık su sorununu çözmüş bir Aydın'ı oluşturacağız. Bunun için kirlenen havamızı temizleyecek, musluktan akan sularımızı içilebilir ve daha ucuz yapacak, gürültü kirliliğine son verecek, Büyükşehir Belediyesinin atık su sorununu çözeceğiz. Bizim yönetimimizde Büyükşehir Belediyemiz asla Menderes'i kirlettiği için çevre cezaları yiyen bir Büyükşehir Belediyesi olmayacak, bu hassasiyetlerle yola çıktık. Bunların sözünü veriyoruz" dedi.



Konut sorunu bulunmayan, standartların da üzerinde yeşil alana sahip olan bir planlı çevre stratejisi ile hareket edeceklerine dikkat çeken Savaş, "Trafik sıkışıklığı sorunu ilimizi çekilmez hale getirebiliyor. Buna gecikmeden neşter vurmak lazım. Çünkü önümüzdeki 5 ve 10 yıl içerisinde trafik sorunu hemşerilerimizin en büyük sıkıntısı ve stresi haline gelecektir. Bunu çözerken hem yeşil park alanlarını hem de otopark konusunu da planlamanın merkezine koymamız gerekiyor. Aracınız var ama aracınızı park edecek bir park yeriniz yok. Aracınız var ama park için sokaklarca uzak mesafeye park ettiniz. Bunlar büyük sorunlar. Hem bunları çözeceğiz, hem de geniş kaldırımları, yaya yolları ve bisiklet yolları inşa edeceğiz. Bu inşa çalışmasını tamamladığımızda engelsiz bir Aydın hayata geçirileceği için bütün engelli hemşerilerimize de en asli görevimiz olan işi yapmış olacak, yaşamı onlara daha kolay kılacağız" diye konuştu.



"Demokratik kültürel bir çevre hassasiyetimiz var"



Nisan ayı itibariyle Aydın'da yapacak çok işleri bulunduğuna işaret eden Mustafa Savaş, "Kendimizi makama kilitlemeden, sürekli halkımızla iç içe olacağız. Muhtarlarımızın bizlere ulaşamama gibi bir sorunu bulunmayacak. Her bir muhtarımıza tahsis edeceğimiz özel muhtarlık ofislerinde bizler de muhtarlarımızın ziyaretlerine gidecek, hem çayımızı içecek hem de sorunları yerinden dinleyeceğiz. Aydın genelinde çok yaygın bir iletişim ağı kuracak, kent merkezlerimizde ücretsiz internet bağlantılarıyla iletişimi daha kolaylaştıracağız. Bunu yaparken basın mensuplarımızın da çalışmasını kolaylaştıracağız. Onların da belediye kararlarından ve faaliyetlerinden haberdar olmaları için Büyükşehir Belediye Binamızda bir basın odası oluşturacak, her bir yerel basın ve medya kuruluşumuza bu ofiste, ortak çalışma masalarında bir sandalye tahsis edeceğiz. Tarihi ve kültürel değerlerimize gelince, bunlar olmazsa olmazımız. Aydın'ı kültürel etkinliklerin merkezi yapacak, cinsiyet ayrımcılığı bulunmayan bir Aydın'la geleceğimizi el birliğiyle inşa edeceğiz. Bunu da bütün hemşerilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. - AYDIN

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