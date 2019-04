Mustafa Savaş; "Aydın'dan Gelecek Her Türlü Yardım ve Destek Çağrısına Yardımcı Olacağım"

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Savaş ; " AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı olarak ilimizden gelecek her türlü yardım ve destek çağrısına yardımcı olacağım" dedi.Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Mustafa Savaş; "Daha güzel bir Aydın, daha gelişmiş ve daha yaşanabilir bir Aydın inşa edebilmek için çıktığımız yolda, aziz milletimiz sandıkta kararını vermiştir. Demokrasi mücadelesi verdiğimiz bu kampanya döneminde milli irade her şeyin üzerindedir, alınan kararlara da saygı duymak bundan dolayı önemlidir. Davamız Aydın'dır, davamız Türkiye 'dir. Bu hissiyatla bundan sonra da milletvekili olduğum Aydın' a hizmet getirebilmek üzere var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Kampanyamız sürecinde açıkladığım projelerin ve ilimize getirilecek diğer yatırımların, bizlerden de talep edilmesi durumunda, Aydın'da hayata geçmesi için var gücümle çalışacak, doğduğum topraklara hak ettiği hizmetleri sunabilmenin gayretinde olacağım.AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı olarak ilimizden gelecek her türlü yardım ve destek çağrısına yardımcı olacağımın altını bir kez daha çizerek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminin ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, partimizin ve Milliyetçi Hareket Partisi 'nin kıymetli teşkilat mensuplarına ortaya koydukları bütün çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN