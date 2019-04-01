Son Dakika Haberleri: Mustafa Savaş; "Aydın'dan Gelecek Her Türlü Yardım ve Destek Çağrısına Yardımcı Olacağım"

Mustafa Savaş; "Aydın'dan Gelecek Her Türlü Yardım ve Destek Çağrısına Yardımcı Olacağım"

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Savaş; "AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı olarak ilimizden gelecek her türlü yardım ve destek çağrısına yardımcı olacağım" dedi.

Mustafa Savaş;
AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Savaş; "AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı olarak ilimizden gelecek her türlü yardım ve destek çağrısına yardımcı olacağım" dedi.

Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Mustafa Savaş; "Daha güzel bir Aydın, daha gelişmiş ve daha yaşanabilir bir Aydın inşa edebilmek için çıktığımız yolda, aziz milletimiz sandıkta kararını vermiştir. Demokrasi mücadelesi verdiğimiz bu kampanya döneminde milli irade her şeyin üzerindedir, alınan kararlara da saygı duymak bundan dolayı önemlidir. Davamız Aydın'dır, davamız Türkiye'dir. Bu hissiyatla bundan sonra da milletvekili olduğum Aydın' a hizmet getirebilmek üzere var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Kampanyamız sürecinde açıkladığım projelerin ve ilimize getirilecek diğer yatırımların, bizlerden de talep edilmesi durumunda, Aydın'da hayata geçmesi için var gücümle çalışacak, doğduğum topraklara hak ettiği hizmetleri sunabilmenin gayretinde olacağım.

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı olarak ilimizden gelecek her türlü yardım ve destek çağrısına yardımcı olacağımın altını bir kez daha çizerek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminin ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, partimizin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli teşkilat mensuplarına ortaya koydukları bütün çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:40 Kaynak: İHA

AK Parti, Milletvekili, Mustafa Savaş, Aydın, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı Başkanı Yasir Çelik ile AK Partililer Arasında Tartışma Çıktı Kenan Sofuoğlu'ndan Seçim Sonrası Sakarya'ya Teşekkür AK Parti 9 İlde Yüzde 60'ın Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı Sunucu Buket Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 13:35:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Savaş; "Aydın'dan Gelecek Her Türlü Yardım ve Destek Çağrısına Yardımcı Olacağım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]