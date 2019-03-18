Mustafa Savaş: "Çerçioğlu, Ekmek Elden Su Gölden Yaşıyor"

Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, devlet yatırımları sayesinde Aydın'daki su meselesine neşter vurulduğunun altını çizerek, devlet projelerine sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na cevap verdi.

Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, devlet yatırımları sayesinde Aydın'daki su meselesine neşter vurulduğunun altını çizerek, devlet projelerine sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na cevap verdi.



Mustafa Savaş, yaptığı açıklamada; "CHP'li Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı keşke anlattığı projeleri kendisi yapmış olsaydı da herkes onu alkışlasaydı. Keşke sorumluluk sahasında bulunan ilimizin en büyük meselelerinden birisi durumundaki su sorununa kendisi çözüm üretebilseydi. Yapamadılar fakat devletimiz buna da çözüm üreterek Aydın'ı susuz bırakmadı. Ekmek elden su gölden yaşamaya devam ediyorlar, yapmadığı her projeyi kendisi yapmış gibi sahipleniyor. 2014'te açıkladığı 133 projeden 120'sini yapamamış birisi ne yapar, elbette devletin projelerine ben yaptım diye sahip çıkacak. Korkuları dağları sarmış durumda ne diyeceklerini şaşırdılar. İlk defa bu kadar kaybetmekten korkuyorlar. Çünkü gümbür gümbür geliyoruz" dedi.



"Onlar talep etti devletimiz yaptı"



Aydın İline içme suyu temin görevinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunun altını çizen Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Büyükşehir Belediyesi projenin büyüklüğü, uzmanlık gerektirmesi ve maliyetinin yüksek olması sebebiyle Aydın'a içme suyu temini ile ilgili projenin DSİ tarafından yapılmasını talep etti ve devletimiz de bu yatırımı kendisi yaptı. Hayata geçirilen Aydın İçme suyu Projesi ile Aydın ilimiz ve civar yerleşim yeri olmak üzere toplam 29 bölgenin su sorunu devlet tarafından karşılandı. İl merkezi, İncirliova ilçe merkezi, Umurlu, Acarlar, Dereağzı, Gerenkova, Sandıklı, Yazıdere, Osmanbükü, Hacıaliobası, Kocagür, Kardeşköy, Kızılcaköy, Yılmazköy, Serçeköy, İmamköy, Akçeşme, Erbeyli, Karabağ, Sınırteke, Ovaeymir, Çeştepe, Tepecik, Yeniköy, Kadıköy, Işıklı, Şevketiye, Kuyulu ve Balıkköy Mahalleleri bu yatırımdan yararlanan bölgeler oldu. Bisiklet pompasıyla yatırım peşinde koşturan Çerçioğlu'nu devletin yatırımıyla kullandığı suyun havasını sağda solda atabiliyorsa bunu devletimize borçlu. Yatsın kalksın devlete dua etsin. Yoksa kendi başkanlık konutunda bile su olamayacaktı" dedi.



"Köprülü kavşak yapamayan barajı nasıl yapsın ki?"



DSİ tarafından hayata geçirilen projelerle Aydın'ın 2050 yılına kadar ki su ihtiyacının karşılandığının altını çizen Mustafa Savaş, "72 milyon m3 olan içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı DSİ tarafından yapımları gerçekleştirilerek sırasıyla 2010 ve 2012 yılında işletmeye alınan İkizdere Barajı ve Tabakhane Regülatöründen karşılanıyor. Allah devletimizden, bakanlığımızdan razı olsun. Bu projenin toplam maliyeti 2019 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 568 Milyon lira. 100 milyon lirayı sadece kendi reklamlarına harcayan, vadettiği en basit köprülü kavşakları bile yapamamış iş bilmeyen bir Büyükşehir Belediye Başkanına kalsak bu sorun hiçbir zaman çözülmezdi"



"Koçarlı'ya 9.3, Nazilli' ye 180 milyonluk su projesi yapıldı"



DSİ tarafından Koçarlı ve Nazilli'ye yapılan yatırımlarla bu bölgelerin 2050 senesine kadar su sorunu yaşamayacağını sözlerine ekleyen Mustafa Savaş,



"Koçarlı'nın içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı kalmamıştır. Allah İkizdere Barajı ve Tabakhane Regülatörünü yapan bakanlık yetkililerinden razı olsun. Ayrıca Nazilli, Kuyucak ve Buharkent İlçeleri ve İsabeyli, Pamukören, Kurtuluş, Horsunlu, Yamalak, Azizabat, Ocaklı, Bozyurt, Dallıca ve Çobanisa Mahalleleri olmak üzere toplam 13 adet yerleşim yerinin de 2050 yılına kadar su sorunu kalmadı. Bu bölgelerin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı da, DSİ tarafından yapımı tamamlanan Karacasu Barajı'ndan karşılanacak.180 Milyon lira değerindeki bu yatırım, Büyükşehir Belediye Başkanının kendi fotoğrafını gösterdiği reklam gideri olan 100 milyona yakın bir rakam. Görün çarçur edilen paraların önemini. O çerçöpe para harcıyor devletimiz de milletin en büyük ihtiyacı olan konulara yatırım olarak kullanıyor. Vatandaşım her şeyin farkında. Gereğini sandıkta yapacak inşallah" diye açıklama yaptı. - AYDIN

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