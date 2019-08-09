Son Dakika Haberleri: Mustafa Savaş'ın Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Mustafa Savaş'ın Kurban Bayramı mesajı

1 saat önce

AK Parti Aydın Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Savaş'ın Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
AK Parti Aydın Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Savaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Sevenlerin bir araya geleceği, dargınlıkların son bulacağı, mutlulukların paylaşılacağı bir bayram yaşamak en büyük temennimiz.

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını yaşamaları için gece gündüz demeden çok yoğun bir tempoda çalışacak olan kamu kurum ve kuruluşlarımızın ilgili tüm personeline en derin şükranlarımı sunuyorum.

Sağlıklı, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle kıymetli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam Aleminin aileleri ve sevdikleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun" - AYDIN
Kurban Bayramı, Mustafa Savaş, AK Parti, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum
İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor Bakan Soylu, bayram trafiği tedbirlerini denetledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 19:35:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Savaş'ın Kurban Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]